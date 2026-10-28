Luis de la Fuente, muy decepcionado con el Balón de Oro: "Me duele que no lo ganara un español"

El entrenador de la Selección Española se ha mostrado muy crítico con France Football por no haber premiado a ningún futbolista español, ya sea Lamine Yamal, Rodri o Fabián, como el mejor del mundo a pesar de que el combinado nacional ganó el Mundial 2026

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, ha sido muy crítico con el premio Balón de Oro, concretamente con su organizadora, France Football, por no haber reconocido a ningún futbolista español como el mejor del mundo en el año 2026, galardón que fue a parar a Harry Kane, delantero del Bayern Munich y de la selección de Inglaterra. El técnico no se ha cortado a la hora de señalar que el fútbol mundial está en deuda con el balompié español al cual califica como el mejor del mundo.

Luis de la Fuente ha dejado claro que está dolido con la revista France Football que es la da el Balón de Oro. "Me duele que no ganara el Balón de Oro un español", ha dicho en el programa RadioEstadio Noche de Onda Cero.

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española.

No se ha quedado ahí el seleccionador nacional de España ya que también ha argumentado que los jugadores españoles han merecido más Balones de Oro y que, por tanto, el fútbol está en deuda con ellos. "La historia futbolística está en deuda con el fútbol español porque tendríamos que haber tenido más Balones de Oro que los que se tienen. Los futbolistas españoles son los mejores del mundo y creo que sería justo reconocérselo allí".

España ya ha visto que ni en el año 2010 ni en el año 2026, en los que la Selección Española ganó el Mundial, ha recibido algún jugador de su país el Balón de Oro. En el año 2010 hubo una gran cantidad de candidatos como Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Iker Casillas, pero ninguno de ellos fue elegido. En este 2026, Lamine Yamal, Rodri Hernández o Fabián Ruiz han hecho méritos pero tampoco han sido seleccionados.

Motivo que ha originado las palabras de Luis de la Fuente, que exige un reconocimiento mayor para el futbolista español.

Luis de la Fuente analiza el buen momento del fútbol español

Luis de la Fuente, que ha sido galardonado como el mejor entrenador del mundo en el año 2026, también ha reflexionado sobre el buen momento que atraviesa el fútbol español y concretamente los entrenadores ya que muchos están dirigiendo a los mejores equipos del mundo. "Se ve que se ha hecho un buen trabajo. No me gustan los reconocimientos individuales cuando el deporte es colectivo, este es el reconocimiento a un gran grupo de trabajo: jugadores, cuerpo técnico y RFEF".

Luis de la Fuente ha añadido lo siguiente cuando fue preguntado por Mikel Arteta o Unai Emery, quienes también tuvieron opciones de ser el mejor entrenador del mundo en el año 2026."Es el resultado de una grandísima formación que se está realizando en la RFEF y en las escuelas territoriales".

Finalmente, Luis de la Fuente ha mostrado su alegría porque Unai Simón fuera reconocido como el mejor portero del mundo y también por el aplaudido discurso al guardameta que dejó claro que mantiene un relación increíble con David Raya y Joan García. "La relación que hay entre todos los jugadores es excepcional, es nuestra fortaleza, pero de manera muy especial de los porteros".