Cuti Romero, sobre la final España - Argentina: "Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral"

El central argentino ha salido al paso de los que dudan sobre sus los jugadores de la selección albiceleste lo dieron todo en la final del Mundial 2026 que ganó el combinado español con claridad ya que Argentina no tiró a puerta en todo el partido, incluyendo la prórroga

La Selección Española se proclamó campeona del mundo en el Mundial 2026 después de ganarle a Argentina la final por 1-0, gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga, y tras hacer un torneo perfecto en el que fue superior a todos y cada uno de los rivales que tuvo en su camino. El equipo entrenado por Luis de la Fuente fue el mejor y solo es puesto en duda por algunos aficionados argentinos que sacan teorías de la conspiración para restar valor al triunfo español. Pasado los meses, es Cuti Romero, jugador del Atlético de Madrid y de Argentina, quien ha salido al paso de esas teorías para decir que España ganó con justicia.

Las dudas de algunos argentinos sobre la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

Hay aficionados argentinos que, a priori, veían a la selección albiceleste superior a España de cara a la final del Mundial 2026. Fue por ello que no entendieron ni aceptaron que el combinado español ganara 1-0 y no permitiendo que el conjunto sudamericano disparara ni una vez a la portería de Unai Simón. Eso provocó reacciones y teorías de la conspiración en Argentina que ponían en duda la victoria española, llegando incluso a usar un vídeo de Leo Messi arengando a sus compañeros de Argentina como prueba de que le había pasado algo raro al equipo entrenado por Lionel Scaloni.

Cuti Romero ha sido cuestionado por todas esas teorías y ha cado carpetazo a cualquier conspiración, dejando claro que la victoria de España fue muy justa. "En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo. Tuvimos a varios jugadores que llegaron con lo justo", ha dicho en una entrevista en el programa Los Edul.

El central, que actualmente milita en el Atlético de Madrid, ha manifestado que él tiene la conciencia tranquila porque lo dio todo para ganar el Mundial 2026 aunque finalmente no pudo ya que se encontró con una Selección Española muy fuerte y que los anuló desde el principio de la final. "Enojarme no, la verdad porque mientras esté tranquilo yo con mi forma de ser, con que haya todo hasta el último minuto... eso me deja tranquilo".

Comienza una nueva etapa de Argentina sin Leo Messi

La selección de Argentina va a comenzar una nueva etapa a partir de este año 2026 debido a que Leo Messi, quien ha sido su líder en los últimos años, ha decidido poner fin a su carrera con el combinado albiceleste.

Leo Messi, a sus 39 años, está cerca de su retirada y ya no puede aguantar el ritmo, la exigencia y el compromiso que requiere una selección de Argentina que busca a uno nuevo número 10. Cuti Romero ha dicho que él le daría ese dorsal a Julián Álvarez, su compañero en el Atlético de Madrid.