Luis de la Fuente, Balón de Oro a mejor entrenador: "No hemos tocado techo"

El seleccionador español, que era el favorito a al mejor entrenador del año, se impone Unai Emery, Luis Enrique, Arteta y Kompany

Los focos se centran en Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, los tres grandes favoritos para hacerse con el Balón de Oro que condecora al mejor jugador del mundo. Pero, además, en la gala que se celebra este lunes en Londres también se reparten otros premios, entre ellos el que reconoce al mejor entrenador del año, siendo Luis de la Fuente, seleccionador español, el gran favorito para alzarse con este galardón. Y así fue, alzándose el de Haro con el galardón, por delante de otros entrenadores españoles como Unai Emery, Luis Enrique o Arteta, amén de Kompany.

Los rivales de Luis de la Fuente en el Balón de Oro

"Es un honor estará aquí. Estar nominado es un premio y el mayor de los honores", afirmó el técnico riojano antes de conocerse el resultado de la votación organizada por la revista France Football, en la que tendrá que luchar contra el resto de nominados: los también españoles Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) y Luis Enrique, su gran rival tras conquistar la Champions con el PSG, además del belga Vincent Kompany, del Bayern Múnich, estable tras sufrir un desvanecimiento durante un entrenamiento el pasado viernes y tener que ser trasladado a un hospital.

"Ganar o no ganar son detalles que se escapan de tus manos. Desde el conocimiento de los jugadores que tenemos, haciendo lo que tenemos que hacer siempre vamos a estar cerca", añadió el entrenador de la 'Roja', que se presenta en la gala con el Mundial conbquistado este pasado verano como gran aval, además de una espectacular racha de 43 encuentros consecutivos sin perder.

De la Fuente ve "margen de mejora" en la selección española

Dentro de su talente habitual, el de Haro quiso dejar claro que la única receta está en el trabajo y en mantener una mentalidad ganadora, aunque los resultados no dependen de uno mismo, pero avanzó que seguirá buscando más éxitos con España. "El reto es mejorar y seguir mejorando. Hay mucho margen de mejora. Tenemos una selección joven con la posibilidad de hacerlo mejor. Somos incansables en la mejora. Lo mejor está por llegar y estamos convencidos de ello. Solo pido contar con todos los futbolistas y que no haya lesiones. La salud de los futbolistas como prioridad. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. No hemos tocado techo y eso nos invita a seguir creciendo como equipo", recalcó.

El hecho de que haya varios nominados de la 'Roja' en la gala también es motivo de orgullo para De la Fuente. "Este reconocimiento al fútbol español ya es motivo para celebrarlo. La calidad de los técnicos y de los futbolistas. Mucho más no se puede pedir. Bueno, sí, seguir mejorando", insistió, sin querer volver a mojarse sobre su favorito: "Te diría nueve Balones de oro. Desearía que en esos premios individuales sea reconocido lo buenos que son".