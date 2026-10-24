Protagonismo bético en el gran debut de España en la I Copa Mundial y Festival sub 15 de la Fifa

El meta Danel Castro, el mediocentro Bruno Fernández y el atacante Tiago Polo partieron como titulares en el 2-4 ante Chile, victoria que cerró el segundo con un gran tanto antes

Los béticos Danel Castro, Bruno Fernández y Tiago Polo han sido titulares en el estreno de la selección española sub 16 en la I Copa Mundial y Festival sub 15 de la Fifa, que se celebra en el Hovsan Competition Complex de Bakú (en Azerbaiyán). Los pupilos de David Gordo se impusieron a Chile por 2-4, pese a empezar perdiendo 1-0 y ponerse luego 2-1, merced a los tantos de Alberto Ruiz, Ricardo Pérez, Iván Castellanos y el propio '8' de Bollullos Par del Condado, que cerró la cuenta después de una acción trenzada, con una pared y una penetración que culminó con el exterior en el mano a mano con el arquero andino.

No se le escapó la victoria a la 'Rojita' pese a terminar con uno menos por expulsión en el minuto 41 de Mikel López y lo novedoso del formato, ya que los cadetes están acostumbrados al fútbol 11, jugándose este torneo en dimensiones reducidas (campos de 68 metros de largo y 47 de ancho), dos tiempos de 20 minutos y ocho contra ocho. Ahora, el combinado patrio, encuadrado en el Grupo E, jugará este domingo (a las 14:30 y las 20:45 horas) contra Congo y Tayikistán, mientras que el lunes tocará medirse con Barbados y Kuwait para dirimir su presencia o no en las eliminatorias, que se jugarán del 28 al 30 de octubre. De llegar a la final, serían seis partidos más.

Sus compañeros salvaron un punto en el derbi

Sin duda, el cadete A del Real Betis echó de menos a sus tres puntales en el derbi ante el Sevilla FC, salado este sábado con un empate a dos en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo que permite a Granada CF (con 19 puntos) y UD Almería (18) superar a los heliopolitanos en la tabla, manteniéndose a cuatro unidades el eterno rival (17 por 13). Anotaron para los verdiblancos Darío y Adrián Sina, que igualaron por dos veces las ventajas obradas por los blanquirrojos Alberto Coronil y Jurado. El otro derbi hispalense de la jornada, el de División de Honor Infantil, se decantó del lado nervionense a domicilio por 1-2 (marcaron el local Juan Diego, así como los visitantes Josemi y Aitor).

Objeto de deseo del Real Madrid

Señalado por los expertos como uno de los talentos emergentes más importantes de la cantera del Real Betis, despierta Bruno Fernández el interés de grandes clubes de España y el extranjero. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el Real Madrid está muy pendiente de las evoluciones de este mediocentro e interior onubense que lleva en la cantera verdiblanca desde los seis años (cumplirá 16 en unos pocos meses) y reside con su madre en la capital hispalense. Internacional español desde sub 14 a sub 16, su proyección es notable, aunque está feliz, por lo que la idea es que siga escalando dentro de los escalafones inferiores heliopolitanos y desoiga los 'cantos de sirena' merengues.