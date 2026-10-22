Tiago Polo cumple su sueño y ya apunta a Isco: "Hace cosas que sólo a él se le pasan por la cabeza; al fútbol se juega por abajo"

Junto al portero Danel Castro y el mediocampista Bruno Fernández, el atacante representará a España en la novedosa Copa Mundial y Festival sub 15 de la Fifa en Azerbaiyán, que se disputa del 24 al 30 de octubre en Bakú con 190 selecciones y casi 3.000 jóvenes futbolistas del orbe

"Hoy, 26 de marzo del 2019, digo que yo, Tiago Polo, seré en un futuro jugador de la selección española. Vamos". La RFEF recuerda en su reportaje de este jueves el vaticinio del atacante del Real Betis con tan sólo 8 años que, finalmente, se ha cumplido. Internacional español sub 15 y sub 16 a las órdenes de Hernán Pérez, participará del 24 al 30 de octubre en Azerbaiyán en el I Copa Mundial y Festival sub 15 de la Fifa junto a sus compañeros el guardameta Danel Castro y el mediocampista Bruno Fernández, una excusa perfecta para ensalzar a una de las mayores promesas de la cantera verdiblanca y de la 'Rojita'.

"Empecé en Cáceres muy pequeñito, en el Arroyo, del pueblo de mi padre, donde él jugaba. Primero, jugando a fútbol sala y, después, ya cuando fui creciendo, me fui al Diocesano y, desde ahí, al Real Betis", rememora el mediapunta y extremo de enero de 2011, que renovó hasta el 30 de junio de 2030 y que cumple su sexta temporada en Los Bermejales y Entrenúcleos, pese a las muchas ofertas de grandes de España y Europa. Juega actualmente en el equipo de División de Honor Cadete Andaluza que adiestra Javi Barrero y que marcha colíder, junto al Granada CF, con 16 puntos de 18 posibles.

"Yo pienso que soy un jugador talentoso; lo que se me da bien es dar dos toques, la arrancada en 3-4 metros que la tengo explosiva y tengo también buen buen golpeo y me asocio bien con mis compañeros", se define Tiago Polo, que no está preocupado por su baja estatura: "Como dicen, al fútbol se juega con los pies, se juega por abajo, y yo pienso que el tamaño, si tienes buena velocidad, tienes buen desparpajo, sabes jugar a dos toques, sabes jugar rápido... El tamaño de momento no importa mucho". Conocido en todo el país, se terminó de consagrar en sub 12 con la selección andaluza.

"El último penalti de la final decidí tirarlo 'a lo Panenka' y fuimos campeones de España. Lo hice porque con mi portero siempre se lo tiraba así en los entrenamientos del Real Betis y me decía que, después, en la selección, no se lo tiraba, así que decidí tirarlo y la verdad es que menos mal que lo tiré así", añade el joven mediapunta verdiblanco, que tiene claro cuál es su ídolo. Y está muy cerca: "Isco Alarcón. La verdad es que que me fijo mucho en él, porque juega en mi posición y hace unas cosas que sólo a él se le pasan por la cabeza. Intento mucho fijarme en él".

Sobre su augurio, cree que va por el buen camino, siempre guiado por su familia: "Pues veo esto y la verdad es que pienso que ojalá pudiese tener la oportunidad de estar un día no aquí, sino con todos mis compañeros y con los grandes de la Absoluta; sería un sueño hecho realidad. Mi padre ha jugado muchos años en Segunda división (el ex lateral izquierdo de 46 años Santi Polo); ha estado en el Real Murcia, en el CP Cacereño, en el RCD Espanyol cuando tenía 17 años y la verdad es que es un referente para mí y me explica muchas cosas; sin él no podría estar aquí".

No descarta traerse su primer título con la 'Rojita' a casa

Acerca del rendimiento que tendrá la 'Rojita' en la primera Copa Mundial y Festival sub 15 de la Fifa, cree Tiago Polo que será exitoso: "Espero que vayamos a hacer un papel muy, muy bueno. Somos un equipazo, eh; estamos todos juntos y unidos; nadie pone malas caras, todos estamos juntos, y yo creo que, si trabajamos mucho como lo estamos haciendo, podemos traernos este Mundial, lo que sería otro sueño". Y termina, parafraseándose a sí mismo: "Hoy, 22 de octubre de 2026, digo que yo, Tiago Polo, soy jugador de la selección española y voy a disputar mi primer Mundial. Vamos".