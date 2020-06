Tiago Polo, el Betis ficha futuro

Con el himno del Betis ya aprendido, deseando conocer a Joaquín... así llegará a Sevilla su último fichaje. Su nombre es Tiago Polo y aunque suene a exótico se ha criado en las canteras del Arroyo y del Diocesano extremeños. Se trata del hijo del ya exfutbolista y actual entrenador Santi Polo, un jugador formado en la cantera del Espanyol y cuya trayectoria se ha desarrollado principalmente en Segunda B.

Pese a que sólo tiene 9 años ya no es un desconocido en el fútbol regional y desde categoría Prebenjamín son varios los clubes que lo están siguiendo. "Tiago tiene cosas...Soy el padre y no me gusta hablar tan bien de mi hijo pero es increíble cómo está cambiando el fútbol. Recuerdo que cuando me llama el Espanyol con 18 años, lo hacen al teléfono fijo de mi padre y él me lo dice a mí. Ahora estamos hablando de un niño de siete años que ya hay equipos de un nivel bueno que me preguntan, me piden vídeos y me dicen cosas sobre él. Tiago apunta maneras, esto es muy largo y que ahora disfrute, se divierta con sus compañeros y Dios dirá si en el futuro tenemos un Polo en el fútbol profesional", aseguraba hace un par de años en el El Periódico de Extremadura.

Ahora, con nueve, ese interés se ha amplificado y, finalmente, sus padres se han decantado por la oferta heliopolitana, pues según asegura el extremeño diario Hoy, Sevilla le garantiza una buena formación al chaval y un futuro a sus padres, él como profesor de tecnificación de fútbol y su madre, con varias entrevistas ya concertadas en hospitales privados. "Si yo soy un enfermo del fútbol, él lo es más aún. El Betis mostró un interés fuera de lo normal durante este confinamiento y nos ha facilitado mucho las cosas", asegura Santi Polo y aclara que el futuro de Tiago, como persona, seguirá siendo lo primero: "Queremos que viva la experiencia, que la disfrute y, sobre todo, que se divierta. En una cantera de un equipo de Primera División va a aprender mucho y el tiempo dirá hasta dónde puede o quiere llegar. Nuestra visión es que nos trasladamos a Sevilla por motivos laborales y como consecuencia de ello él jugará en el Betis. No le queremos meter ninguna presión".