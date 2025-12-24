El alcalde de Bilbao apunta a Valverde en las elecciones: "Es muy importante, me gustaría que fuera el Alex Ferguson del Athletic"

Juan Mari Aburto ha dejado claro que no contempla "ser presidente del Athletic" aunque en el futuro le gustaría "poder colaborar" y resalta la importancia de que haya "más gente que lo quiera ser" en las próximas elecciones

El 2026 se presenta como un año fundamental en el futuro del Athletic Club, no ya solo en lo deportivo, donde el conjunto de Ernesto Valverde intentará hasta junio conseguir esa ansiada regularidad en los resultados que le lleve a competir de tú a tú por los puesto europeos con Espanyol y Betis, sino también en lo institucional, pues cuando acabe la temporada se abrirá un nuevo proceso electoral para elegir al nuevo presidente del Athletic para los próximos cuatro años.

Jon Uriarte y su junta directiva completarán sus primeros cuatro años de legislatura al frente del club, y todo apunta a que volverá a presentarse a la reelección, intención que ya confirmó hace un par de meses. Está por ver si algún otro candidato aparece para enfrentarse en las urnas al actual presidente, cosa que iremos conociendo a partir de la primavera.

Y sobre ello ha hablado el actual alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, al que algunos ya vaticinan que podría dar el salto de la política al fútbol, aunque es algo que de momento no tiene en mente el político, aunque sí ha resaltado la importancia que estas elecciones tendrán para el futuro del club vizcaíno. "No contemplo ser presidente del Athletic, tiene unos condicionantes económicos que yo no tengo, pero creo que es muy importante que haya gente que lo quiera ser. Me encantaría poder colaborar con el Athletic alguna vez en mi vida, no seré presidente pero es algo muy grande para nosotros", ha admitido en Radio Bilbao.

Del próximo presidente del Athletic que salga de las urnas también dependerá la continuidad o no de Ernesto Valverde, que completará los cuatro años en el banquillo bajo la presidencia de Uriarte. Y para Aburto, es algo incuestionable. "En cierta ocasión le dije que me gustaría que fuera el Alex Ferguson del Athletic. Él me dijo si yo iba a seguir como alcalde, a lo que le contesté que la pregunta no era valida, ya que mi puesto no depende de mí. A mí me gustaría que, en el concepto de club que tenemos y que yo defiendo, es muy importante que Ernesto tiene que estar vinculado al Athletic. Ojalá tengamos entrenador para muchos años", zanjó el primer edil de Bilbao.

Uriarte se presentará a la reelección en 2026

Fue en octubre, tras la derrota del Athletic ante el Borussia Dormtund en la Champions League, cuando Jon Uriarte confirmó que había decidido presentarse a la reelección para completar los ocho años de mandato, el máximo que permiten los estatuso del club. "Hoy quería anunciar que me voy a presentar a las elecciones, es algo que llevaba bastante tiempo pensando y es una decisión personal y ya medio tomada que se ha acelerado en las últimas semanas", comunicaba el presidente.

"Los motivos son que después de tres años de trabajo muy duro pero con buenos resultados, de mis compañeros, de la junta y de todo el club, estos años han sido muy buenos y, aunque ha habido algunos errores, en general el rendimiento ha sido positivo. El proyecto tiene muchísimo recorrido y con cuatro años más seguiremos en esta línea de ambición, de cabeza y trabajo. Aún no hay una fecha decidida pero no haremos nada raro ni sin tiempo para otras candidaturas, será a final de temporada", confirmaba Uriarte.