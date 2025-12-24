Flick pide el fichaje de un central y desde Barcelona miran al Betis: Diego Llorente y Luiz Felipe, en la agenda de Deco

El Barça necesita un zaguero experimentado, que pueda jugar en el perfil zurdo y que tenga buen manejo de balón. Desde la prensa deportiva catalana aportan varios nombres que gustan, entre ellos el del '3' verdiblanco, en una sorprendente lista

Se agotan los últimos días de diciembre, enero asoma ya con su mercado invernal de fichajes y corren tiempos de una intensa rumorología que, como siempre, resulta especialmente ruidosa cuando se genera desde Madrid y Barcelona. Precisamente, desde la Ciudad Condal señalan este mismo miércoles al Real Betis como potencial caladero para que Deco satisfaga la demanda de Hansi Flick de reforzar el centro de su defensa ante la grave lesión de Andreas Christensen, la baja de Ronald Araujo por motivos de salud mental o la ausencia de un lateral derecho que permita desplazar a Jules Koundé a su zona natural.

Todos estos condicionantes han ido forzando a Hansi Flick a tener que reubicar al lateral Gerard Martín -con un gran resultado, dicho sea de paso- o de manera más ocasional también a pivotes como Marc Bernal o Marc Casadó. La idea de la directiva del Barça es hacerse con un refuerzo defensivo 'low cost' en enero, preferentemente que sea marcador zurdo o al menos esté acostumbrado a actuar en el perfil izquierdo del eje de la zaga, que sea experimentado y que aporte una buena salida de balón desde atrás; algo innegociable en el estilo de juego culé.

Diego Llorente y Luiz Felipe se cuelan en la agenda del Barcelona para el mercado de fichajes de enero

En este sentido, una información publicada por Mundo Deportivo mete en la lista al central verdiblanco Diego Llorente (32 años), que ya sonó con fuerza hace algunos meses y que desde abril apenas ha podido jugar por culpa de varias lesiones que ha ido encadenando. El madrileño, que sólo ha podido sumar ocho partidos en esta 25/26 (con dos goles) llegó a Heliópolis por 3,25 millones de euros en el verano de 2024, procedente del Leeds United, y dio un rendimiento altísimo hasta que los problemas físicos le frenaron en seco. Con contrato en vigor hasta 2028, a priori el Betis no contempla su salida.

Además, siempre según la mencionada información, el Barça también tiene apuntado en su agenda el nombre de Luiz Felipe Ramos (31 años), que tampoco está teniendo suerte en el Rayo Vallecano (sólo 9 partidos), club con el que firmó como agente libre el pasado verano y se comprometió sólo por un curso para dejar libre el camino de un deseado regreso a la entidad de las trece barras.

El italo-brasileño había sido fichado en 2022 a coste cero tras acabar contrato en la SS Lazio y dejó más de 22 millones de euros de plusvalía limpia al ser traspasado en 2023 al Al-Ittihad saudí, que le impuso una prohibición de regresar gratis al Betis hasta 2026 (fecha en la que habría acabado el contrato que rescindió en enero de este 2025 para irse seis meses al Olympique de Marsella francés.

El cásting de Deco para el central que necesita Hansi Flick: Otamendi, De Vrij, Senesi, Diogo Leite...

La misma noticia, no obstante, no coloca como prioridades ni a Diego Llorente ni a Luiz Felipe. Eso sí, las opciones que mejor encajan y más gustan a la dirección deportiva constan también como las más complejas. Así, destacan en el mencionado cásting otros futbolistas contrastados como el argentino Nicolás Otamendi (37), que conoce LaLiga de su paso por el Valencia CF y que es un fijo en el Benfica, donde tiene contrato hasta el próximo 30 de junio de 2026.

También figura en la lista de Deco el neerlandés Stefan de Vrij (33), otro que queda libre en seis meses y que ha perdido protagonismo en el FC Inter de Milán. Igualmente en las puertas del mercado a coste cero pero con una mayor competencia se encuentran el italo-argentino Marcos Senesi (28), habitual titular en el Bournemouth de Andoni Iraola que también suena para el Atlético de Madrid, o el portugués Diogo Leite (26), del Union Berlín.