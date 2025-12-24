El Atlético monitorea a otro argentino que saldría gratis el próximo verano: Senesi

El club rojiblanco no tiene intención de realizar fichajes en este mercado de invierno porque está contento con la actual plantilla. A pesar de ello, trabaja en el futuro tal y como ha manifestado su director deportivo Mateu Alemany para poder hacerse con las oportunidades de mercado que surjan

El Atlético de Madrid está centrado en darle salida durante este mercado de invierno a aquellos futbolistas que no están teniendo muchos minutos en esta temporada, dejando de lado la posibilidad de realizar fichajes de gran nivel que quedarían aparcados, salvo sorpresa, al verano que viene en donde la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany buscará que el equipo crezca. Es por ello que el Atlético de Madrid está muy pendiente de las oportunidades de mercado que pueden surgir en estos meses lo que ha provocado que tenga bien monitoreado a Marcos Senesi.

El Atlético de Madrid, muy pendiente de la situación de Marcos Senesi

El Atlético de Madrid está atento al mercado de fichajes, estando más centrado en fichar el verano que viene que durante este mes de enero en donde no se esperan refuerzos de gran categoría. Una de las posiciones que el club rojiblanco está abierto a mejorar es la de central en donde actualmente la plantilla cuenta con José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko, Clément Lenglet y Marc Pubill. Lo que ocurre que Lenglet no convence y Giménez no tiene continuidad por sus lesiones.

Con esta situación, el Atlético de Madrid está por la labor de hacer un fichaje en esa demarcación y eso le ha llevado a seguir de cerca a Marcos Senesi, central de 28 años que juega actualmente en el Bournemouth de la Premier League de Inglaterra, según informa Mundo Deportivo. Un futbolista que puede salirle muy barato al club rojiblanco.

Marcos Senesi acaba contrato con el Bournemouth al final de esta temporada

Marcos Senesi es actualmente uno de los jugadores más cotizados en el mercado de fichajes debido a que a sus 28 años está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y además acaba contrato al final de esta temporada con el Bournemouth.

Esto quiere decir que el argentino puede firmar, a partir del 1 de enero de 2026, con cualquier club de cara a la próxima temporada. Este perfil encaja en lo que busca el Atlético de Madrid que podría así añadir a su plantilla a un jugador contrastado y probado en la élite máxima. Con todo, la incorporación no sería sencilla ya que el club rojiblanco no es el único que sigue de cerca al argentino ya que el FC Barcelona es otros de los equipos con los que se ha relacionado al zaguero.

Marcos Senesi es uno de los futbolistas titulares en el Bournemouth ya que ha disputado 17 partidos oficiales en los que acumula jugados 1.445 minutos, siendo un fijo para su entrenador Andoni Iraola. Senesi fue sondeado por la Real Sociedad hace unos meses, pero su fichaje resultó inviable para el club txuri-urdin.