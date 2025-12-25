NBA Navidad 2025: partidos, horarios, canales y dónde ver hoy en TV y online la jornada del Día de Navidad

Como cada 25 de diciembre, la NBA celebra su clásico Christmas Day con una espectacular propuesta de partidos en la que no faltarán Luka Doncic, LeBron James, Kevin Durant, Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry... ¡No te lo puedes perder!

¡Ya está aquí! La gran jornada del año en la NBA, la de Navidad, se celebra este 25 de diciembre para deleitar a los amantes del deporte de la canasta y hacerles vivir la emoción de ver frente a frente a los mejores jugadores de la competición estadounidense. No faltarán los Lakers de Luka Doncic y LeBron James, los campeones Thunder con Shai Gilgeous-Alexander al mando, un jugador de otro mundo como Victor Wembanyama, el tres veces MVP Nikola Jokic ni unos New York Knicks que están en su mejor momento desde hace muchísimos años.

Sí. Es un día para sentarse en el sofá, pillar un buen turrón, un mantecado (o lo que gusten) y 'vaguear' en el mejor sentido de la palabra, y es que la acción comenzará a las 18:00 horas en horario peninsular español y no terminará hasta bien entrada la madrugada, ya que el último partido empezará a las 04:30 horas. ¡Sí, es un auténtico maratón de I Love This Game!

Abriendo el primer regalo en el Madison

La Meca del baloncesto da la bienvenida al Christmas Day con un partidazo entre New York Knicks y Cleveland Cavaliers. Los de la Gran Manzana están en un momento espectacular –se han proclamado campeones de la Copa NBA– y ahora quieren celebrar con sus sufridos aficionados la llegada de Papa Noél dándoles como regalo un nuevo triunfo.

Veremos en acción a un Jalen Brunson que hace escasos días clavó 47 puntos y también a un herido Donovan Mitchell que desea demostrar que sus Cavs siguen en la pelea por todo. Exacto, es un duelo entre los dos favoritos de la Conferencia Este, si bien viven un presente muy dispar.

Los campeones heridos

Dos derrotas consecutivas ante San Antonio Spurs han levantado polvareda por Oklahoma City. Tras un inicio de campaña que invitaba a pensar en un año de gloria, ahora les ha salido un competidor feroz que amenaza con dejarles por el camino.

Victor Wembanyama y compañía han llegado para quedarse y esta tarde intentarán dar un nuevo golpe en el corazón de unos Thunder que necesitan demostrar que siguen siendo los mejores. Para ellos esperan contar con una actuación a la altura de las circunstancias del actual MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander.

De Oklahoma pasaremos a San Francisco, donde los Warriors de Stephen Curry no solo acogen el regreso de Klay Thompson, sino que harán de anfitrión para el primer partido de Navidad de Cooper Flagg. El número 1 del draft de 2025 ha dado un paso al frente en las últimas semanas y ahora espera refrendarlo ante los Warriors.

El primer baile navideño de Luka Doncic con los Lakers

Otro de los alicientes de la jornada será ver a Luka Doncic con el oro y púrpura en Navidad. El esloveno no jugó el último partido por una contusión en la pierna izquierda, pero sonó más a querer reservarlo que a otra cosa, por lo que hoy debería estar presente en el parqué para medir fuerzas junto a LeBron James frente a Kevin Durant.

Sí, son los Houston Rockets los que llegan a Los Ángeles con la intención de despejar dudas y subrayar que tienen todo lo necesario para ser considerados contender al anillo.

Y para echar el cierre no queda un no menos emocionante Denver - Minnesota, un partido con sabor a playoffs de la Conferencia Oeste y en el que podremos disfrutar de un coloso del baloncesto con el tres veces MVP de la NBA Nikola Jokic, así como de un aspirante a todo como Anthony Edwards.

Horario y dónde ver por TV la jornada NBA Navidad 2025

Sábado 20 de diciembre de 2025

New York Knicks - Cleveland Cavaliers. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal DAZN Baloncesto (M87 O126), de la plataforma DAZN. También se podrá ver por el NBA League Pass.

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs. El partido se puede ver a las 20:30 horas por el canal DAZN Baloncesto 2 (M88 O127), de la plataforma DAZN. También se podrá ver por el NBA League Pass.

Golden State Warriors - Dallas Mavericks. El partido se puede ver a las 23:00 horas por el canal DAZN Baloncesto 3 (M90 O128), de la plataforma DAZN. También se podrá ver por el NBA League Pass.

Los Angeles Lakers - Houston Rockets. El partido se puede ver a las 02:00 horas por el canal DAZN Baloncesto (M87 O126), de la plataforma DAZN. También se podrá ver por el NBA League Pass.

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves. El partido se puede ver a las 04:30 horas por el canal DAZN Baloncesto 2 (M88 O127), de la plataforma DAZN. También se podrá ver por el NBA League Pass.