Bacanal anotadora en Atlanta y varapalo en el último suspiro para Kevin Durant

Con 302 puntos en total, el Hawks-Bulls de anoche se convierte en el octavo partido con dos equipos en al menos 150 contando solo el tiempo reglamentario

Para los amantes de 'en la NBA no se defiende' debió ser una delicia el Atlanta Hawks - Chicago Bulls de anoche. Con un marcador final de 150-152 a favor de los de Illinois, el partido se coló de cabeza entre las mayores anotaciones de la historia, y eso que no hubo una sola prórroga.

Como es lógico, y empezando por un ganador que contó con hasta 28 puntos de Matas Buzelis, el encuentro sirvió para que este estableciese sus mejores marcas de la temporada en puntos en un primer tiempo y en el final de partido.

Al descanso los chicos de Billy Donovan ganaban por 83-73 al descanso, superando así los 72 puntos que lograron en el primer tiempo de la derrota por 128-122 ante Cleveland el 8 de noviembre. Los Bulls también establecieron su mejor anotación de la temporada en un partido, superando su total en la derrota por 150-147 ante Utah el 16 de noviembre. Por cierto, el choque con más puntos en un partido sin tiempo extra tuvo lugar el 2 de noviembre de 1990, cuando Golden State Warriors venció a Denver Nuggets por 162-158.

En términos globales, fue exactamente el octavo partido en la historia de la NBA en el que ambos equipos anotaron al menos 150 puntos y terminó en tiempo reglamentario. En las últimas 35 campañas ha ocurrido únicamente tres veces, según datos de ESPN.

Inesperada derrota de los Rockets de Kevin Durant

Si ver esa bacanal anotadora sorprendió, no menos estupefacto ha dejado al público la derrota de Houston Rockets en cancha de los Sacramento Kings. Tras vencer en cancha de Denver Nuggets, los de Texas se plantaron ante el que era colista de la Conferencia Oeste como lo que se podía entender como un mero trámite, pero este terminó en tragedia al perder por 125-124.

Pese a que Kevin Durant se fue hasta los 24 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias para rozar el triple-doble, un triple final de Dennis Schroder hizo estallar de júbilo a unos Kings que sin duda están necesitados de alegrías. Acabado el encuentro, Ime Udoka dio un tirón a los suyos. "Debe encontrar la manera de motivarles contra rivales menores", expresa el head coach de los Rockets.

Resultados de la noche en la NBA

Atlanta Hawks 150-152 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 96-81 Toronto Raptors

New York Knicks 132-125 Miami Heat

Washington Wizards 113-124 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 103-100 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 125-124 Houston Rockets