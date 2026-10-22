El Betis cierra el atracón en La Cartuja subiendo el listón: la Champions destrona a El Gran Derbi y bate un nuevo récord

El Feyenoord, que en su anterior visita en el pasado mes de enero estableció la segunda peor entrada en 32 partidos en el nuevo hogar verdiblanco, batió este jueves el récord del duelo cainita ante el Sevilla FC

El Real Betis recuperó en la noche de este pasado jueves la condición de fortín del Estadio de La Cartuja, que llegó a estar imbatido durante un total de 14 encuentros oficiales entre las cuatro competiciones que ha disputado desde la derrota por 0-5 ante el Atlético de Madrid del 5 de febrero, en los octavos de final de la pasada edición de la Copa del Rey, hasta el polémico 2-5 contra el FC Barcelona del pasado sábado 17 de octubre. Para redondear el reencuentro con la victoria, un 1-0 ante el Feyenoord de Rotterdam que alarga el pleno verdiblanco (9 puntos) en la Fase Liga de la UEFA Champions League, el nuevo hogar bético batió un nuevo récord de asistencia.

Es curioso, pero los 67.520 espectadores que acudieron a ver el duelo de la máxima competición continental dejan al Feyenoord en los dos extremos de la clasificación de audiencias en los 32 partidos disputados por el Real Betis en su nuevo hogar hasta que acaben las parsimoniosas obras del Benito Villamarín. Este pasado jueves marcó un nuevo listón, superando por muy poco a El Gran Derbi del pasado 1 de marzo ante el Sevilla FC, con 67.447 personas en las gradas cartujanas; mientras que la visita del mismo equipo neerlandés el pasado curso (en la liguilla de la Europa League), que reunió a 42.688 aficionados, sigue siendo la segunda peor entrada desde la mudanza forzosa.

El EuroBetis llena La Cartuja

De los siete encuentros de esta temporada como local, el Real Betis ha sido capaz de congregar más de 65.000 espectadores en cinco de estas citas: rebasó esa cifra ante CA Osasuna y superó los 66.000 contra el Real Madrid y el FC Barcelona, cuando se quedó rozando esa barrera de los 67.000 que sólo había traspasado en el mencionado derbi de la 25/26 y que ha vuelto a superar ante el FC Porto -se quedó muy cerca de batir el récord- y el Feyenoord, con esos 67.520 que constan como nueva cifra a batir. Será difícil, pues quitando las localidades que se reserva la UEFA por protocolos y compromisos, se puede considerar un lleno total en un aforo oficial de 70.000 asientos. Y eso que el césped está fatal, que si no...

Betis - Málaga, para despedirse de un octubre muy cartujano

Después de cuatro citas seguidas, la secuencia se interrumpirá con el duelo de este domingo en Balaídos contra el RC Celta de Vigo, en la jornada 10 en Primera división, y luego toca arrancar la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero. Eso sí, el Betis no tardará mucho en volver a La Cartuja y recibirá al Málaga CF en la jornada 11 en la tarde del sábado 31 de octubre; antes de estrenar noviembre con un desplazamiento a Dortmund para enfrentarse al Borussia (a las 21:00 horas del 4-N) en la jornada 4 de esta ilusionante Champions que ha logrado destronar a El Gran Derbi.

Los datos de asistencia en todos los partidos del Real Betis en el Estadio de La Cartuja