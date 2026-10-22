Don Francisco García I, dueño, por fin, de la banda izquierda del Betis

Fran García se ha convertido en uno de los aciertos más grandes de la dirección deportiva del Real Betis comandada por Manu Fajardo y está demostrando un gran nivel que incluso ha provocado una vuelta a la Selección Española campeona del mundo

Abner Vinicius, Miranda, Perraud, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo. Cinco laterales izquierdos han intentado cubrir el tremendo vacío que dejó la salida de Alex Moreno en aquel mercado invernal de la temporada 22/23 sin mucha suerte, por ser generosos. Quizás Miranda, uno de los más criticados en su momento, fue el más correcto en todo este tiempo, no me acercaría ni a decir de buen nivel, pero sí te daba el '5' al menos en cada partido. Los demás, un absoluto desastre y dinero tirado a la basura.

Nunca se vieron esas subidas y centros de Abner que se veían en Brasil. Tampoco sirvió para nada la exuberancia física de Perraud. Ricardo Rodríguez demostró durante dos temporadas que no estaba precisamente en la plenitud de su carrera con un ritmo físico que le sobrepasaba. Y Junior, que todavía está en el club verdiblanco, no ha demostrado ser aquel futbolista que salió hace algunos años de Heliópolis con un futuro prometedor y su físico parece más lastrado que nunca con las constantes lesiones.

Un acierto en el lateral izquierdo tras los intentos fallidos

Esta temporada tocaba acertar tras el frustrado fichaje de Nazinho la pasada temporada. Y qué manera de acertar. Apareció en el mercado uno de esos grandes deseos de la dirección deportiva del Betis en las últimas temporadas: Fran García. El lateral vio que las puertas en el Real Madrid se le cerraban con el fichaje de Cucurella y decidió abrir su futuro a una salida que pintaba más a la Premier que a LALIGA, pero el Betis llamó a su puerta y el de Bolaños de Calatrava lo vio como una gran oportunidad para seguir su carrera en España con el atractivo añadido de poder seguir jugando la Champions League.

Desde sus primeros minutos ante el Sportfreunde Lotte en el primer partido de pretemporada, ya se vio algo distinto. Subidas constantes y recuperaciones dignas de un jugador de élite. Sus llegadas al ataque recordaban a esas que realizaba Alex Moreno y que tanto echó de menos Manuel Pellegrini durante estos años de sequía. En defensa, un futbolista capaz de rehacerse y de ser muy pesado para cualquier extremo. Rápido, eficaz, duro y constante. En este inicio brillante de temporada del Betis, uno de los culpables de la mejora en el juego colectivo del equipo es el lateral izquierdo verdiblanco. Y en el partido ante el Feyenoord, terminó de lucir todo su arsenal.

La consagración en el lateral que levantó a La Cartuja

Le tocó bailar con la más fea. Anis Hadj Moussa es el jugador con más talento de los de Roterdam y lo intentó durante todo el partido sin poder superar al gigante (no precisamente por su tamaño) lateral verdiblanco. Realizó innumerables subidas y apoyos a Abde en ataque, cortó innumerables contragolpes del Feyenoord con su capacidad de repliegue e incluso dio el susto en una jugada al final del primer tiempo tras negarle otra ocasión de gol a Hadj Moussa. Acabó el primer tiempo tocado, pero el segundo tiempo siguió dando una clase magistral de cómo realizar las labores de un lateral del fútbol moderno y terminó levantando en varias ocasiones a un estadio de La Cartuja con más de 67.000 personas porque aún tenía energías para jugar tres partidos más. Una bestia física.

Y no es casualidad que esa figura haya encajado tan bien en este Betis. Es el perfil que le gusta al entrenador. Lateral muy físico, con largo recorrido y llegada al ataque. Eso demandaba Pellegrini y por fin ha llegado tras varios intentos fallidos. Y, además, en unas condiciones económicas muy buenas. Por lo que, igual que se le critica ese fichaje frustrado del pivote que reclamaba el entrenador, hay que reconocerle a Manu Fajardo y su equipo la rapidez con la que se actuó para cubrir una posición que llevaba coja varias temporadas y que era muy necesario reforzarla con un jugador del nivel Champions que debía tener el equipo para esta temporada. Don Francisco José García Torres, el dueño de la banda izquierda del Real Betis.