El Betis vuela en Champions: altísimas posibilidades de clasificación, dineral asegurado y enésimo récord de Pellegrini

El inmaculado nueve de nueve del conjunto verdiblanco en las tres primeras jornadas de la Fase Liga ha pulverizado la marca de Serra Ferrer, ya ha metido en caja un total de 25 millones de euros que permiten augurar unos ingresos mínimos que rondan los 50 kilos, le pone con pie y medio en la siguiente fase (estadísticamente hablando)...

Los 67.524 espectadores que se dieron cita en el Estadio de La Cartuja en la noche de este miércoles pudieron asistir a una noche histórica para el Real Betis y para el insaciable Manuel Pellegrini, que no para de destrozar todo récords que encuentra a su paso. El triunfo por 1-0 contra el Feyenoord de Rotterdam en la tercera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League coloca al equipo verdiblanco en un quíntuple empate en el liderato de la clasificación, con 9 puntos de 9 posibles.

Así, el Betis ha disparado las posibilidades estadísticas de acabar en ese 'Top 24' que pasará de ronda hasta quedarse rozando el 100% y ha aumentado muchísimo las opciones de acabar entre los ocho primeros que se clasificarán directamente a los octavos de final sin tener que disputar el 'play off' equivalente a unos dieciseisavos de final; además de seguir engrosando una cuenta de ingresos económicos que va ya por los 24,9 millones de euros en sólo tres jornadas disputadas. Además, de paso, contribuye a que LaLiga aspire a tener cinco equipos en la 27/28 por tercer curso seguido.

Así se desgranan los casi 25 millones que se ha asegurado ingresar el Betis en la Champions 26/27

Hace falta tomar un poco de perspectiva para ser realmente consciente de la enorme magnitud de lo que está haciendo este motivadísimo y enchufadísimo plantel: quinto clasificado en la Fase Liga y empatado a puntos -sólo superado en diferencia de goles- por el Paris Saint-Germain, el Aston Villa FC, el Liverpool FC y el Real Madrid. El actual bicampeón de la Champions, el actual campeón de la Europa League, los dos clubes más laureados de la competición y el Betis. Casi nada. Esos son los equipos que cuentan sus partidos por victorias.

Teniendo en cuenta que cada triunfo reporta 2,1 millones de euros -el empate se paga a 700.000 euros-, la cuenta se eleva ya a 6,3 millones asegurados en estos tres partidos ganados. Esta partida hay que sumarla a los 18,6 millones que la UEFA repartió a cada uno de los 36 participantes en la Fase Liga para que salgan esos mencionados 24,9 kilos. Además, cabe recordar que al término de la campaña habrá que añadir el 'Value Pillar' -sustituto del antiguo 'Market Pool'- que en función de lo abonado años atrás permite augurar en torno a otros 20 millones. Es decir, como mínimo acabará rozando los 50 millones de euros.

Para el ganador de la Fase Liga habrá 10 millones de premio. Quedar entre los ocho primeros (como ahora) genera dos millones más y estar en ese 'Top 24' reporta un millón más, más otro por jugar la eliminatoria de 'Play-off'. A partir de ahí, se dispara: jugar los octavos de final vale 11 millones; hacerlo en los cuartos da 12,5 millones; las semifinales, 15 millones; y alcanzar la final asegura 18,5 millones de euros. El campeón de la Champions 26/27 ingresará 25 millones.

Las posibilidades estadísticas del Betis en la Champions: acabar en el 'Top 8' deja de ser una quimera

Según reporta el matemático Fran Martínez en su cuenta de @LaLigaEnDirecto, según un modelo estadístico creado por él mismo aplicado a 200.000 simulaciones distintas, estos nueve puntos dejan al Real Betis con un impresionante 98,2 por ciento de probabilidad de clasificarse entre los 24 primeros de la Fase Liga y con un elevadísimo 39,15% de entrar entre los ocho primeros, que se ahorrarán una eliminatoria a doble partido para estar directamente en los octavos de final de la máxima competición continental.

Pellegrini le quita otro récord a Serra Ferrer: el técnico del Betis con más victorias en Champions

En la primera clasificación del Real Betis para jugar la Champions League, el equipo dirigido por Lorenzo Serra Ferrer sumó dos victorias: la famosísima ante el Chelsea FC, por 1-0 gracias al tanto de Dani Martín Alexandre, y la que consiguió ante el RSC Anderlecht (0-1). En esta segunda experiencia en la máxima competición continental, el conjunto liderado por Manuel Pellegrini sólo ha necesitado tres jornadas para superar ese listón: 2-3 contra el LOSC de Lille, 3-2 frente al FC Porto y el 1-0 ante el Feyenoord de Rotterdam, este pasado miércoles.

Para encontrar un equipo español que empezase una liguilla de la Champions con tres victorias en tres jornadas, sin contar los participantes habituales históricamente -los poderosos Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid- hay que retroceder casi tres lustros en el tiempo. En concreto, hasta el Málaga CF de la temporada 2012/2013... que estaba entrenado por el propio Pellegrini y tenía a Isco Alarcón como estrella. Antes que los costasoleños lo logró una vez el Sevilla FC y en tres ocasiones el Valencia CF.