Real Madrid - RB Leipzig, en directo el partido de la jornada 3 de la Champions League en vivo online

Con un ojo puesto en el Clásico ante el Barça del próximo domingo, el conjunto blanco buscará su tercera victoria en la máxima competición continental ante un rival que presenta unos pobres números como visitante

¡Muy buenas tardes! Arrancamos con la previa del encuentro que enfrentará en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, con un ojo puesto en el Clásico ante el Barça, y el RB Leipzig en la tercera jornada de la Champions . Los blancos ni siquiera prestan atención a la polémica de su último choque liguero ante el Sevilla FC y buscan su tercera victoria en la Fase Liga de la máxima competición continental. Vencer y convencer sería el mejor modo de llegar al Camp Nou el próximo domingo, cruzando por supuesto los dedos para que no haya lesionados de cara a ese duelo tan esperado.

El Real Madrid vuelve a comparecer ante su público en busca del pleno en este arranque de la Fase Liga de la Champions. Ni siquiera le hace falta motivar a su afición ante este tipo de partidos en su competición fetiche, pero el club blanco ha querido meter más si cabe a los suyos en el encuentro con un vídeo promocional muy especial.

Mourinho no podrá contar con Raúl Asencio , operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo , que todavía no ha completado un entrenamiento con el grupo, además de Ferland Mendy , no inscrito en la lista de la 'Champions'. El que sí estará es Vinícius , quien, mientras cumple sus cuatro partidos de sanción en LaLiga por la tarjeta roja que vio ante el Villarreal, fue confirmado por su entrenador.

Los dos equipos se han enfrentado en Liga de Campeones en cuatro ocasiones. Las dos primeras fueron en la fase de grupos de la temporada 2022/2023, y se saldaron con una victoria para cada uno (2-0 en el Bernabéu y 3-2 en Alemania). Se volvieron a ver las caras en los octavos de final del curso 2023/2024, y el Madrid pasó de ronda con un marcador global de 2-1 (0-1 y 1-1).

Hay varias novedades en la alineación madridista pensando en el Clásico del próximo domingo. Así, Camavinga y Bernardo Silva vuelven a ser titulares en el centro del campo , descansando Konate, Cucurella, Tchouaméni y Diomande. También se cae Endcrick y quien sí repite como lateral derecho es Fede Valverde.

El conjunto alemán llega al duelo tras haber sufrido una goleada por 6-1 ante el Bayern Múnich , lo que vino a confirmar su balance desastroso como visitante. En casa, las cosas marchan bien, con tres victorias en Bundesliga y una en Champions en las que ha anotado 15 goles y no ha recibido ninguino. A domicilio, en cambio, el equipo cuenta sus cuatro partidos por derrotas.

Después de dos triunfos en las dos primeras jornadas de la Champions League, el Real Madrid recibe al RB Leipzig en busca del pleno de nueve puntos en el arranque de la Fase Liga, mientras que el equipo alemán quiere su segunda victoria en la máxima competición europea para no ver comprometidas sus opciones de clasificación.

Los precedentes entre Real Madrid y RB Leipzig

Los dos equipos se han enfrentado en la Chapions en cuatro ocasiones. Las dos primeras fueron en la fase de grupos de la temporada 2022/2023, y se saldaron con una victoria para cada uno (2-0 en el Bernabéu y 3-2 en Alemania). Luego se volvieron a ver las caras en los octavos de final del curso 2023/2024, y el Madrid pasó de ronda con un marcador global de 2-1 (0-1 y 1-1).

Así llega el Real Madrid

Los de Mourinho llegan al encuentro en una buena dinámica después del parón de selecciones: tres partidos, tres victorias. En Europa acumulan un pleno este curso: dos partidos, ante el Inter de Milán y la Roma, dos triunfos. Además, ganaron al Sevilla FC el último fin de semana por un contundente 4-1 rodeado de una gran polémica, con el beneplácito de un Bernabéu con el que se vuelven a encontrar por segunda vez en cuatro días.

Son baja Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, que todavía no ha completado un entrenamiento con el grupo, además de Ferland Mendy, no inscrito en la lista de la Champions. El que sí estará es Vinícius, quien, mientras cumple sus cuatro partidos de sanción en LaLiga por la tarjeta roja que vio ante el Villarreal, fue confirmado por su entrenador. "La Champions es un modo para él de mantenerse motivado, no estar solamente entrenando sin jugar", dijo el técnico portugués.

Aun así, si Mourinho vuelve a optar por Fede Valverde en el lateral derecho y Güler en el centro del campo, sigue habiendo un hueco en la delantera para acompañar al brasileño y a los ya habituales Mbappé y Bellingham. Diomande, que vio puerta frente al Sevilla, parece el mejor posicionado para ello.

Por detrás del pivote, con la hasta ahora regular rotación de los laterales suspendida por la aparición de Valverde, Cucurella podría repetir titularidad por tercera jornada consecutiva. En el centro de la zaga, Konaté, que jugó en el Leipzig entre 2017 y 2021, parece fijo, y Huijsen y Rüdiger se disputan la plaza restante.

Así llega el RB Leipzig

Por su parte, el RB Leipzig llega al duelo tras haber sufrido una goleada por 6-1 ante el Bayern Múnich, la cual podría haber sido más abultada de no ser por el meta Maarten Vandervoordt. Muchos críticos han responsabilizado de esa debacle al entrenador, Martín Demichelis, por apostar para el lateral derecho por Lukas Klostermann, que no era titular desde abril, y por no poner al delantero Romulo.

Demichelis llega al partido bajo presión, además de con un balance desastroso en sus partidos como visitante. En casa, las cosas han marchado bien para el Leipzig, con tres victorias en Bundesliga y una en Champions. A domicilio, en cambio, el equipo cuenta sus cuatro partidos por derrotas. Para tratar de poner fin a esa racha, es posible que Romulo vuelva al equipo. La duda es si, por temor al poderío del Real Madrid, Demichelis no sacrificará a Nkunku para ganar un centrocampista defensivo.