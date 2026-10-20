Konaté, sobre su incidente con la camiseta de Ceuta: "Tenéis que entender que soy de Francia pero mis padres vinieron de África"

El defensa francés del Real Madrid ha hablado de diversos temas en la previa del duelo ante el RB Leipzig, su relación con Mourinho, con los franceses del vestuario o la polémica por la camiseta en apoyo al pueblo de Ceuta

Ibrahima Konaté, defensa del Real Madrid, ha comparecido este mediodía en sala de prensa en la previa del choque de Champions League frente al RB Leipzig. El central francés ha hablado largo y unas de las cuestiones que le hicieron fue la de su polémica acción con Robbie Ure, en el Real Madrid-Sevilla de Liga del pasado domingo, por la cual derribó al delantero nervionense siendo el último hombre, reclamando el club sevillista y una posible tarjeta roja que no vio.

"Para ti no es falta, ni siquiera eres jugador de fútbol y no es una falta para ti, así que no diré que es una falta para mí. Está claro que no es falta", zanjó el defensa madridista, que también habló sobre su relación con Mourinho.

"No me ha dicho nada en especial, está centrado en ganar los partidos, no hablamos de la Champions o LaLiga, competimos por todo y tenemos que competir por todo. Es un gran entrenador, tiene ese aura que no tienen muchos entrenadores. No necesita hablar y todo el mundo le escucha y le respeta. Todos los jugadores quieren tener éxito con él", expresó el francés.

El partido contra el RB Leipzig

"Juego contra mi anterior equipo y puedo encontrarme con mis antiguos compañeros. Es muy importante para el club, porque, si ganamos podemos estar en buena posición para clasificarnos en el top 8. Hemos visto los últimos años lo importante que es estar en el top 8 para el resto de la competición y mañana es una buena oportunidad".

El rendimiento de Yan Diomande

"Diomande es genial. Es todavía muy joven, muy humilde, trabaja duro todos los días, no sé hasta dónde puede llegar en el futuro y le deseo lo mejor, porque es muy buen tío. Muy contento por él por los últimos partidos y espero que siga así".

Su adaptación al Real Madrid

"Todo el mundo ha sido muy amable conmigo, no he tenido ningún problema en adaptarme al club. Lo más importante para mí es tener éxito en este club. Tengo ganas de ver qué pasa esta temporada y el resto de mi carrera aquí. Estuve en el Mundial con Kylian y Aurélien y me hablaron sobre el club. Creo que a veces está bien tener muchos franceses en la misma sala, pero a veces puede ser malo, porque estamos un poco locos".

El Clásico ante el Barcelona

"Desde mi experiencia, lo importante es enfocarse en el siguiente partido, porque eso nos ayuda al partido del fin de semana. Pensamos en ello, porque el mundo está mirando este partido, pero tenemos que centrarnos".

Las camisetas de Ceuta

"No entendí qué ponía en la camiseta, no podía tomar una posición. Después, leí lo que pasaba en España y con esa situación y entiendo las dos partes, pero tenéis que entender que soy de Francia pero mis padres vinieron de África a Francia. Mucha gente estuvo en mi misma situación. Hay una parte buena y mala. Entiendo perfectamente que hay que castigar a la gente que viene y hace cosas malas, pero en esa situación no entendía la camiseta, estaba centrado en el partido y mi opinión fue quedarme en la mitad. Vine al Madrid a jugar al fútbol. Si la gente no estuvo contenta con eso, está bien".