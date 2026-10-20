Mourinho: "El árbitro de mañana no está para bromas, estoy muy contento por tener un árbitro como Kovacs"
El entrenador del Real Madrid ha hablado sobre el VAR, ha analizado al RB Leipzig y el estado de algunos de sus jugadores como Vinicius, Diomande, Güler o Valverde...
José Mourinho, técnico del Real Madrid, ha analizado en rueda de prensa como llega su equipo al choque de este miércoles frente al RB Leipzig.
"El Leipzig no es el equipo que ha perdido mal en Múnich. Es el equipo que ha ganado al PSV, que tiene tres puntos y que se quiere clasificar. Este es el Leipzig. Nosotros sí, es verdad, ganamos tres partidos en poco tiempo. Y el último ganamos jugando muy bien. Hacen un partido muy completo pero hay que seguir. No significa que por ganar tres se gane el cuarto. Hay que jugar y ganar", ha aclarado Mourinho, que ha tratado numerosos temas.
Le dirá a sus jugadores que pueden pedir revisiones de VAR
"El árbitro de mañana no está para bromas. Tenemos un árbitro de una calidad y una personalidad altísima. Me parece que el VAR con él no tiene un papel importante en el partido. Estoy muy contento por tener un árbitro como Kovacs en un partido importante como el de mañana".
Se ve favorito en la Champions
"No, es pronto. El Madrid no tiene el objetivo de ganar la Champions, ahora es el de clasificarse. Si después llegamos a los puntos, veremos el segundo objetivo, que es evitar el playoff. Eso se puede evitar. Van a ser necesarios muchos puntos para escapar del playoff. Vamos poco a poco. Primero llegar a estar entre los once o doce, y después ir con todo para ganar".
La ha sorprendido que algunos de sus jugadores se queden muchas horas en Valdebebas
"Yo me he quedado esta noche. Las horas que estás aquí no significan que estás trabajando, puede que un jugador escape escondido en un coche y vosotros no lo sabéis. En el sentido positivo, me gusta que se diga. Jude tiene esa cultura de recuperar y cuidar los detalles. Diomande viene siempre por la tarde con el fisio para cuidarse mucho. Lo más importante es que hay una dinámica normal aquí dentro. Me gusta mucho".
Vinicius y Diomande son intocables
"Intocable es el escudo. Lo que hace intocables a los jugadores no es el brazalete, el estatus o los años que lleven o cuánto se ha pagado por él, es su rendimiento en el campo".
Ve al equipo donde quiere
"Falta mucho. Estamos aquí desde hace tres meses, es imposible estar donde queremos estar. Hay que mejorar siempre colectivamente, cuanto más conocimiento tenemos, más empatía tenemos. Las exigencias son máximas. Me hacen perfectamente consciente, pero no podemos perder la dirección de que hay mucho trabajo por hacer a diferentes niveles. Por ejemplo, el aspecto táctico es una acumulación de conocimiento. Yo no soy un entrenador cabezón de los que vive o muere con una idea. Eso significa que estoy siempre abierto a analizar y entender cosas para buscar lo mejor".
Güler y Valverde
"La posición mejor para ellos es en el campo. Obviamente, son jugadores diferentes, edades diferentes, experiencias diferentes, calidades diferentes, pero los dos tienen esta capacidad de ser multifuncionales, de poderse adaptar a diferentes posiciones. Hay jugadores que o juegan aquí o no juegan. En Roma, en los últimos 20 minutos, hemos jugado con dos jugadores prácticamente libres. Depende de la situación. Yo intento hacer la mejor combinación posible para dar al equipo equilibrio y, al mismo tiempo, mejorar siempre su calidad. Yo continúo con mi sensación de que si jugamos en Roma con Bernardo Silva y Arda Güler en el primer minuto, mi sensación es que nos meten cinco porque no tendríamos capacidad para sostener un equipo fortísimo, intenso, que desde el primer minuto viene con todo. Hay momentos para todo. Yo intento hacer las cosas bien, alguna vez tendré razón, otras veces no".
Pueden jugar juntos Espí y Mbappé
"Es difícil, si queremos jugar con un 4-4-2, pues sí, pero un 4-4-2 con los jugadores de banda que tenemos nosotros no es un 4-4-2, es un 4-2-4, y con 4-2-4 tengo dudas de que ganemos. Otra cosa son los 'timings'. Si estás jugando contra un equipo que está cansado, contra un equipo que ya no sale del bloque bajo, con un equipo que ya no es capaz de dar dos o tres pases, con un equipo que ya no se preocupa en construir y simplemente en destruir, pues en ese momento puedes hacer todas las locuras posibles, como nosotros hemos hecho en Roma. Pero hay que leer. La diferencia entre quien comenta, quien escribe, con todo respeto, y los entrenadores, es la misma diferencia que si yo voy ahí a escribir o a comentar. Seguramente vosotros sois mucho mejores que yo".
Fran Soto defiende que los árbitros españoles son los mejores
"Mi opinión es que el presidente es exactamente igual que yo. Para mí, mis jugadores son los mejores del mundo, y para él sus árbitros son los mejores del mundo, y yo lo aplaudo por esto, porque es normal que defienda a sus árbitros como yo defiendo a mis jugadores. Enhorabuena, y es absolutamente normal que lo haga".
Balance de sus primeros 100 días en el Real Madrid
"Estaba preparado. No puedo hablar de sorpresas ni de si me lo esperaba mejor o peor. Me esperaba lo que me he encontrado. He querido ver con mis ojos y también escuchar. No he venido pensando que voy a estar 100 días o tres años. Intento dar lo máximo cada día".
Dijo que Vinicius sería titular, ¿y Diomande?
"Dije que Vinícius va a jugar. No te puedo dar nada de información sobre eso. Sí que te puedo decir que Vinícius va a jugar mañana de extremo izquierdo. Es lo único que te puedo decir, que es un extremo izquierdo. Es lo único que puedo confirmar. Yan no sabe si va a jugar mañana o no, así que imagínate, tendrás que esperar".