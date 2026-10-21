Courtois se moja con el Balón de Oro y detalla en qué punto está su renovación

El guardameta belga analiza la pelea por el galardón individual, cuestiona los criterios que se siguen para elegir al ganador y aclara cómo se encuentra su avanzada negociación para ampliar su contrato con el conjunto blanco

Thibaut Courtois tiene muy claro quién debe ganar el Balón de Oro 2026. El meta belga se ha enfrentado a algunas preguntas comprometidas en una entrevista con DAZN Bélgica para pronunciarse sobre la próxima entrega del galardón, en una carrera en la que las actuaciones individuales y los títulos colectivos vuelven a estar en el centro del debate.

El internacional belga tiene claro quién ha sido el futbolista más determinante durante la temporada, aunque también lamenta que no haya podido acompañar su rendimiento con éxitos colectivos.

Courtois apuesta por Mbappé para el Balón de Oro

El guardameta madridista se ha posicionado a favor de Kylian Mbappé en la lucha por el prestigioso reconocimiento. A su juicio, el delantero francés ha estado por encima del resto en el plano individual, aunque la ausencia de títulos con el Real Madrid puede terminar pasando factura en la votación. "Creo que Kylian se lo merece. ¿Elegimos alguien que ha ganado títulos o a alguien que ha estado por encima de los demás durante toda la temporada, aunque no haya ganado nada? Creo que nadie ha sido mejor que Mbappé individualmente, pero desgraciadamente no hemos ganado nada colectivamente", explicó Courtois.

El portero también puso sobre la mesa el papel de Lamine Yamal, otro de los nombres que aparecen en las quinielas para hacerse con el galardón. El joven atacante del Barcelona ha firmado una campaña destacada y cuenta con argumentos deportivos y colectivos para competir por el premio. Courtois lo pone en la baraja, pero se decanta por su compañero de equipo. "Para mí, hizo un Mundial algo peor, pero se proclamó campeón del mundo, ganó la Liga con el Barcelona y completó un buen año", apuntó el belga, que vuelve a situar el rendimiento individual por encima de los títulos a la hora de valorar quién merece el reconocimiento.

Las dudas de Courtois con los criterios del Balón de Oro

El debate sobre los criterios de elección tampoco pasó inadvertido para el guardameta del Real Madrid. Courtois recordó anteriores ediciones en las que el peso de los títulos y las actuaciones individuales generó controversia, especialmente con la pugna entre Rodri Hernández y Vinicius. "Me parecía que no había sido su mejor año (por Rodri). Aunque ganó la Eurocopa con España. El año anterior, cuando el City ganó la Liga de Campeones, creo que habría merecido ganarlo", señaló el belga.

Sus palabras reflejan las dudas que, a su juicio, genera el sistema de votación. El peso que debe tener una temporada sobresaliente en el plano individual frente a los éxitos de equipo sigue siendo uno de los grandes puntos de discusión cada vez que se acerca la entrega del Balón de Oro. "A veces es difícil saber cómo votar para el Balón de Oro", reconoció Courtois, que no esconde su preferencia por Mbappé pese a que el delantero francés no haya podido celebrar títulos importantes con el conjunto madridista.

Courtois acerca su renovación con el Real Madrid

Más allá del debate futbolístico, el guardameta también abordó su futuro en el Santiago Bernabéu. Su contrato expira en junio de 2027 y, aunque todavía no ha estampado la firma, su renovación está ya pactada con el club. Sus palabras apuntan a que el acuerdo para prolongar su vinculación podría resolverse en breve. "Todavía no está cerrado. En principio, debería resolverse rápidamente. No hay ningún problema. Simplemente tenemos que encontrar tiempo para que mi representante y mi padre puedan hablar de los últimos detalles", explicó.

Courtois no deja lugar a demasiadas dudas sobre su voluntad de continuar defendiendo la portería madridista. "Quiero quedarme aquí mucho tiempo y hago todo lo posible para conseguirlo", afirmó, transmitiendo tranquilidad sobre una negociación que, según sus propias palabras, se encuentra pendiente de concretar los últimos flecos.

Su situación con Bélgica y el grupo de WhatsApp

La entrevista también dejó una anécdota de lo más personal sobre su relación actual con la selección belga. Courtois reveló que ha sido expulsado del grupo de WhatsApp de los jugadores, aunque restó importancia al asunto y aseguró que mantiene el contacto con algunos compañeros. "Me han echado del grupo de WhatsApp de los jugadores. Ese grupo sirve para comunicar información, como los entrenamientos. Hay algunos mensajes de vez en cuando, pero tampoco demasiados", comentó.

El portero, que llegó a contemplar la retirada internacional después del Mundial de 2026, cambió de postura tras la experiencia vivida en el torneo. Ahora se muestra dispuesto a regresar a las órdenes del nuevo seleccionador, Mark van Bommel, y asegura que no necesita garantías de titularidad. "Nunca he acudido a la selección dando por hecho que iba a jugar automáticamente. Conozco mis cualidades y sé que puedo ser importante para el equipo", afirmó.

Courtois también quiso dejar claro que aceptaría cualquier decisión técnica: "Nadie tiene por qué garantizarme un puesto de titular. Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt o Mike Penders han trabajado bien y el seleccionador prefiere jugar con ellos, no hay ningún problema. No me molesta en absoluto".

El internacional belga, que suma 115 partidos con su selección, mantiene así abierta la puerta a una vuelta mientras centra su atención en el Real Madrid y en una renovación que espera cerrar sin demasiadas complicaciones.