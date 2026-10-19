Thibaut Courtois amplía un año más con el Real Madrid: acuerdo cerrado hasta 2028

Ambas partes han alcanzado un acuerdo para cerrar su continuidad y sus abogados ya están intercambiando la documentación con el club; el belga prolongará su estancia una temporada más de lo previsto, por lo que seguirá defendiendo la portería madridista hasta los 36 años

El Real Madrid ya tiene cerrada la renovación de uno de sus emblemas. Thibaut Courtois seguirá en el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2028, después de alcanzar un acuerdo verbal para ampliar una temporada más su contrato, que actualmente expira en 2027.

El periodista Fabrizio Romano ha confirmado este lunes el entendimiento total entre las partes, que ultiman los trámites para formalizar una operación que garantiza la continuidad de un futbolista capital en los planes del club. "Thibaut Courtois hasta 2028: acuerdo cerrado con el Real Madrid", ha publicado en sus redes sociales.

El periodista italiano, que ya había adelantado la operación hace dos semanas, ha explicado también que los abogados de ambas partes están intercambiando la documentación para revisar los últimos detalles antes de que el portero estampe su firma. "En el Real Madrid todos consideran que Courtois sigue siendo el mejor portero del mundo. Están convencidos de que Thibaut es el hombre adecuado", ha añadido, dando por encarrilada una renovación que permitirá al belga continuar, al menos, una temporada más en el club blanco.

Courtois rompe la norma del Real Madrid con los veteranos

La ampliación de contrato del guardameta supone una nueva muestra de la confianza que mantiene la entidad en uno de sus grandes referentes. A sus 34 años, Courtois continúa siendo indiscutible bajo los palos y su rendimiento está fuera de toda duda para la directiva, por lo que han decidido no esperar a que su vinculación entre en los últimos meses antes de resolver su futuro, una norma no escrita que Florentino Pérez ha impuesto a la hora de tratar las renovaciones de los futbolistas de la plantilla que hayan sobrepasado la barrera de los 30 años de edad.

El acuerdo también encaja con la política habitual del Real Madrid de ofrecer renovaciones de corta duración a los futbolistas que superan la treintena, evaluando su rendimiento y su peso en la plantilla. En este caso, la decisión responde a la importancia que ha adquirido el internacional belga desde su llegada en 2018, procedente del Chelsea, y a su capacidad para marcar diferencias en los encuentros de máxima exigencia.

Si se cumplen los plazos previstos, Courtois alcanzará los diez años como madridista y continuará en el club hasta los 36 años. Una apuesta por la continuidad en una posición especialmente delicada, en la que la experiencia y la regularidad del portero ofrecen garantías al cuerpo técnico.

Dos Champions y tres Ligas avalan su trayectoria

El currículum del belga explica buena parte de la apuesta del Real Madrid. Desde su incorporación, Courtois ha superado los 330 partidos oficiales con la camiseta blanca y ha levantado 14 títulos, entre ellos dos Champions League y tres Ligas.

Su actuación más recordada llegó en la final de la Champions de 2022 ante el Liverpool. Courtois firmó nueve paradas en París y sostuvo el triunfo por 1-0 que permitió al conjunto madridista conquistar su decimocuarta Copa de Europa. Aquella exhibición le valió el reconocimiento como mejor jugador de la final y reforzó su reputación como uno de los mejores porteros del mundo.

A sus éxitos colectivos se suman distinciones individuales como el Trofeo Zamora de la temporada 2019/2020 y el Trofeo Yashin de 2022. Además, su capacidad para regresar al máximo nivel después de la grave lesión de rodilla que le apartó de buena parte de la campaña 2023/2024 volvió a quedar patente cuando recuperó la titularidad y participó en la final de la Champions frente al Borussia Dortmund.

El futuro de la portería queda en manos del belga

La renovación también condiciona la planificación deportiva del Real Madrid. Con Courtois asegurado hasta 2028, el club gana margen para estudiar con calma el futuro de la portería y encontrar, llegado el momento, un relevo a largo plazo sin precipitar una decisión en una posición fundamental.

Por ahora, el entendimiento verbal está cerrado y los servicios jurídicos trabajan en la documentación. La firma y el anuncio oficial por parte del Real Madrid quedan pendientes, pero lo que ya es seguro es que Courtois seguirá siendo el guardián de la portería blanca hasta, al menos, la temporada 2027/2028.