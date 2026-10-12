Courtois, cerca de cerrar su renovación con el Real Madrid

El Real Madrid ha intensificado los contactos con el meta belga para ampliar su contrato cuanto antes, por una temporada más, es decir, hasta junio de 2028

A sus 34 años, Thibaut Courtois vive uno de los mejores momentos de su carrera. El meta belga del Real Madrid es titular indiscutible en el Real Madrid pese a los cambios de entrenadores vividos desde la salida de Carlo Ancelotti. Tanto Xabi Alonso, como Álvaro Arbeloa y ahora José Mourinho han confiado en el belga su portería y todo hace indicar que así seguirá siendo más allá del final de esta temporada.Es el 30 de junio de 2027 cuando Thibaut Courtois acaba su contrato con el Real Madrid, el cual renovó por una campaña el pasado año, pero según apunta hoy el diario Marca, el Real Madrid está muy cerca de concretar un nuevo contrato para el belga, que se extendería por una temporada más, es decir, hasta el 30 de junio de 2028.

La sintonía entre ambas partes es total y hay optimismo en que el acuerdo se pueda cerrar en las próximas semanas o quién sabe si incluso días ya que por parte del futbolista no hay problema en seguir la política del club con sus futbolistas más veteranos, la de ir renovando temporada a temporada una vez que superan los 30 años.

Si todo se cierra como se espera, Courtois alargaría su carrera como futbolista mínimo hasta los 36 años y alcanzando así una década como portero del Real Madrid.

Courtois quiere agrandar su leyenda en el Santiago Bernabéu

Desde su llegada al Real Madrid en 2018, el guardameta belga ha construido un palmarés a la altura de los grandes nombres del club blanco. Más de 330 partidos oficiales, 200 victorias alcanzadas en diciembre de 2025 y 14 títulos colectivos hasta mayo de 2026 resumen una trayectoria marcada por la seguridad bajo palos y las actuaciones decisivas.

Su noche más memorable llegó en París, en la final de la Champions de 2022. Frente al Liverpool, Courtois firmó nueve paradas y sostuvo el 1-0 que dio al Madrid su decimocuarta Copa de Europa. Una exhibición que le valió el premio al mejor jugador de la final y confirmó su condición de guardameta diferencial.

Pero su impacto no se limita a aquella noche. El belga ha conquistado dos Champions, tres Ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. En la temporada 2019-20, además, levantó el Trofeo Zamora como portero menos goleado de LaLiga. En 2022 llegó otro reconocimiento individual: el Trofeo Yashin.

También ha sabido levantarse de los golpes. Una grave lesión de rodilla le apartó de gran parte de la temporada 2023-24, pero regresó a tiempo para disputar la final de Champions contra el Borussia Dortmund. El Madrid ganó 2-0 y levantó su decimoquinta Copa de Europa.

Los números hablan y los títulos lo confirman. Courtois se ha convertido en uno de los grandes pilares del Real Madrid moderno, aparece con una parada imposible cuando el equipo lo necesita, y eso el presidente Florentino Pérez sabe que no es fácil de encontrar en otro sitio, de ahí que se preste a renovarlo antes de que acabe este año.