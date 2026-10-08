La salida de Endrick toma forma: la Roma intenta seducir al brasileño y el Milan no lo olvida

Italia se afianza como el destino más probable del delantero brasileño de cara al próximo mercado de enero, ya que Mourinho no cuenta con él

El panorama no ha cambiado mucho para Endrick un año después. El delantero brasileño apenas ha tenido participación desde la llegada de José Mourinho, que tan sólo le ha dado cuatro minutos de juego en LaLiga en lo que va de temporada, frente a Elche, por lo que todo apunta, si el brasileño no es capaz de cambiar de opinión a Mourinho, a una nueva cesión en el mes de enero.

Ya tuvo que recurrir a ella en el mercado de invierno de la pasada temporada, cuando Endrick se estaba jugando su presencia también el Mundial del pasado verano. Entonces tras jugar tan solo 99 minutos entre Liga, Copa del Rey y Champions League en la primera mitad de la temporada, el de Taguatinga se marchaba a préstamo al Olympique de Lyon.

En Francia Endrick volvió a ser protagonista y a disfrutar, marcando ocho goles y firmando ocho asistencias en 21 partidos como futbolista del Lyon. El cambio en los banquillos con la llegada de José Mourinho abría un nuevo escenario para el brasileño pero lo cierto y verdad es que, de momento, todo sigue igual para el ex del Palmeiras.

Italia, posible destino de Endrick

Así, como decimos, todo apunta a una nueva salida de Endrick en busca de minutos y protagonismo. Hace unos días apuntaban desde Italia el interés de clubes como la AS Roma o el AC Milan pero ahora es el Corriere dello Sport quien indica que incluso ya se habría producido los primeros contactos entre las partes.

El medio de comunicación italiano desvela que el brasileño Wesley, lateral derecho de la Roma, ya le ha hablado a Endrick de lo feliz que podría ser en la capital italiana. "Fue Wesley quien escribió a su compatriota, haciéndole saber lo feliz que estaría de recibirlo en Roma en enero y compartir vestuario", explica dicho medio.

Endrick visita el Olímpico con morbo...

Curiosamente, la próxima semana Real Madrid y Roma se enfrentan en la Champions League (el miércoles 14 de octubre) en el Olímpico, y todo hace indicar que Endrick será uno más en la expedición blanca y verá el partido desde el banquillo, quién sabe si imaginándose con los colores giallorossi a partir de enero...

Está por ver si finalmente el interés de la Roma sigue adelante ya que Gasperini tiene un bloque muy completo y bien conformado, donde Endrick de momento no tendría mucha cabida en el once titular.

También está el interés del Milan, que en el pasado ya preguntaron por el brasileño, aunque los rossoneri se gastaron el verano pasado 70 millones de euros en el fichaje del delantero portugués Gonçalo Ramos, aunque no tiene competencia, y ahí si podría tener su espacio el delantero del Real Madrid, que desde su llegada al conjunto blanco en el verano de 2024 tan solo ha disputado 41 partidos (siete goles y una asistencia) y no llega a los 1.000 minutos oficiales.