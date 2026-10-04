En Italia piensan de nuevo en el fichaje de Endrick: "No es fácil encontrarle un sitio en el Real Madrid"

El Milan, que ya tanteó al brasileño en el mercado de fichajes del pasado verano, está pendiente de la situación del jugador del Real Madrid, que está contando con un buen puñado de minutos en la selección carioca. Pato, leyenda del cuadro italiano, confirmó el interés del pasado verano. "Debe encontrar otro club"

Endrick está aprovechando a la perfección el parón de selecciones con la Brasil de Ancelotti ya que después de contar con solo cuatro minutos en lo que va de temporada con el Real Madrid, el jugador de tan solo 20 años ha sumado cerca de 140 minutos en los tres amistosos que ha disputado el combinado carioca. Fue en el segundo ante Australia donde Endrick asistió en uno de los cuatro goles de Brasil ante los oceánicos.

De este modo, parece que Endrick ha dejado definitivamente atrás los malos recuerdos de la lesión que sufrió al principio de la temporada y que le impidieron ser importante para José Mourinho. El brasileño estuvo cedido el pasado curso en el Lyon, donde mostró su mejor nivel desde que aterrizó en Europa en el verano de 2024. Ahora, desde Italia, donde ya lo pretendieron el pasado mercado de fichajes, siguen teniendo su nombre muy presente por un histórico como el Milan.

Endrick, un fichaje que sigue gustando en el Milan

Según ha apuntado La Gazzetta dello Sport el Milan seguiría teniendo a Endrick en la recamara de cara al próximo mercado de fichajes de invierno. El brasileño, a consecuencia de la lesión citada anteriormente, no está contando con minutos en el Real Madrid y en el Milan ya lograron convencerlo el pasado verano para que llegase al cuadro Rossonero, dirigido en el banquillo por el luso Rúben Amorim. El diario citado anteriormente también trae una imagen de Endrick a página completa en su portada de este domingo 4 de octubre.

La idea del Milan sería llevar a cabo un traspaso en formato de cesión, tal y como hizo el Olympique de Lyon el pasado verano ya que la apuesta del Real Madrid es clara por Endrick, con contrato hasta junio de 2030.

El pasado verano, ante la negativa del Real Madrid de Mourinho a dejar salir a Endrick en una nueva cesión rumbo a Italia, desde el Milan optaron por el delantero del Nottingham Forest, Omari Hutchinson. De momento el delantero inglés solo ha participado en un choque de la Serie A y en otro de la Europa League.

Si finalmente Omari Hutchinson no termina por adaptarse al Milan de Rúben Amorim, el diario citado anteriormente apunta a que el cuadro italiano volvería a intentar la cesión de Endrick en busca de seguir la estela de la Roma, líder de la Serie A con 13 puntos de 15 posibles. El Milan cuenta con 11 y por el momento es uno de los cuatro equipos que no conoce la derrota en lo que va de Liga.

Pato, leyenda del Milan, confirma el interés en Endrick

En relación a este interés del Milan por Endrick, un compatriota del brasileño como Pato, leyenda del cuadro italiano, realizó unas declaraciones recientemente en las que hablaba sobre la complejidad que supone encontrar un sitio en el Real Madrid. "Creo que necesita un cambio, no es fácil encontrarle un sitio en el Real Madrid", afirmó sobre Endrick.

Además, dejó claro que el propio jugador debería dar un paso al frente para encontrar otro club y no dejarlo todo en manos de sus agentes: "No se qué opina él al respecto, pero no puede dejar siempre la decisión en manos de sus agentes. En mi opinión, debe encontrar otro club". Terminó Pato confirmando que Cardinale trató de incorporarlo el pasado verano: "Se que Cardinale intentaba incorporarlo al Milan, pero no lo consiguió".