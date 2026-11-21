ESTADIO Deportivo, en la previa del Gran Derbi, ha podido hablar con uno de los hombres fuertes del vestuario sevillista; que vivirá con una gran emoción el que será su primer derbi sevillano

El día ya está aquí. El derbi sevillano abre el telón y da comienzo a uno de los espectáculos más importantes del fútbol español. Es un tópico decir que Sevilla se divide en dos colores, pero no se aleja de la realidad. Sevilla FC y Real Betis serán los protagonistas de una jornada en la que el ambiente se vive en la calle. Aunque el partido no comience hasta las 18:30, desde el mediodía ya se podrá empezar a disfrutar de todo lo que rodea a un encuentro que pondrá a prueba la realidad de ambos equipos.

En este sentido, es necesario matizar que el partido marcará más las aspiraciones del conjunto de Luis García Plaza. El sevillismo sabe que está ante una oportunidad para dar un importante golpe sobre la mesa y confirmar ese cambio de sensaciones con una victoria frente al eterno rival. El Ramón Sánchez-Pizjuán ya se prepara para que ese episodio se haga realidad y para brindar, después de más de dos años, una victoria frente al Betis. ESTADIO Deportivo ha podido charlar en exclusiva con uno de los hombres fuertes de este Sevilla, Juan Iglesias, que vivirá su primer derbi como jugador hispalense.

- ¿Ya le están metiendo los aficionados el veneno del derbi?

Sí, totalmente. También tengo muy buena relación con nuestros vecinos. También son sevillistas. Saben que es una semana muy importante. Hasta creo que juegan un torneo de golf Betis contra Sevilla. Es bonito también porque, al final, es una cosa de la que hablo con mi familia, con mis amigos. Estar en una ciudad en la que todo el mundo es de un equipo o del otro equipo. Vas a la pescadería y sabes que el pescadero es del Betis o del Sevilla. Eso te hace tener también una responsabilidad muy grande durante la semana que tenemos: conseguir un buen resultado. Sobre todo, jugamos en casa. Y tenemos que darles una gran satisfacción a nuestros aficionados. Creo que cada fin de semana, tanto jugando fuera como jugando en casa, no fallan. Creo que nos lo merecemos y también ellos se lo merecen.

Juan Iglesias, en la entrevista con ED / LINCE

- Aún no ha disputado ninguno, ¿qué idea se tiene desde fuera?

Espero un ambiente brutal. Un ambiente espectacular. Ya la gente que está en el club, que trabaja aquí, los compañeros… No se puede hablar de otra cosa que no sea el derbi. Y eso hace que valores la semana que es. Que valores el partido. Que tienes que morir ese día. Que tienes que salir del campo en camilla si hace falta. Pero es un partido muy importante y hay que ganarlo.

- La situación del Betis es mejor y parte como favorito. Sin embargo, la situación actual puede provocar que haya algo más de igualdad.

El Betis está en un buen momento. Tiene un gran equipo. Pero, como he dicho, jugamos en casa. Es un derbi. No pueden salir de ahí con ningún punto. Y creo que esa es la sensación que tenemos en el equipo. Que tengo yo personalmente. Tengo muchas ganas del primer derbi. De conseguir una victoria. De dar tres puntos en casa. De irme con esa satisfacción, de decir que el primer derbi que he jugado lo he ganado. Y, a partir de ahí, seguir la liga.

Juan Iglesias, en la entrevista con ED / Lince

- Se enfrentará a Abde, que es uno de los mejores extremos de Europa. ¿Se fija en cómo se le puede parar?

Soy un jugador al que le gusta mucho el fútbol. Veo mucho fútbol. Sobre todo, equipos de la Liga. Cada vez que veo un partido, analizo cómo juega el otro equipo. Al final, Abde es un gran jugador. Lo está demostrando cada día. Al final, creo que yo también lo soy. Siempre que he jugado contra él hemos tenido buenos enfrentamientos, buenos duelos. Haremos que sea un partido de guerreros