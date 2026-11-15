Juan Iglesias: "Seguro que mis hijos crecerán sevillistas y seguirán siendo siempre del Sevilla"

ESTADIO Deportivo ha podido charlar, en exclusiva, con uno de los capitanes generales de este Sevilla como es Juan Iglesias; hablando en esta primera parte acerca de su situación en el Sevilla y su adaptación

Juan Iglesias, futbolista del Sevilla FC, atiende en exclusiva a ESTADIO Deportivo durante la previa del Gran Derbi ante el Betis. El lateral analiza sus primeros meses como sevillista.

La situación en el Sevilla poco (o nada) tiene que ver con la de hace unos meses, al menos en el sentido deportivo. Tras una sufrida permanencia y cuando el equipo se veía abocado al infierno de la Segunda División, el binomio formado por plantilla y afición acabó consiguiendo que el Ramón Sánchez-Pizjuán siguiese siendo de Primera. Ahora la posición no es la misma y, aunque todavía queda mucho campeonato, ya se aprecian ciertas claves que muestran que las sensaciones del equipo han cambiado. Hay varios motivos, entre ellos unas incorporaciones que han dado un salto cualitativo al equipo.

Uno de ellos es Juan Iglesias, uno de los capitanes generales de este Sevilla. El recién llegado del Getafe ha cogido el timón del equipo y, afianzándose en el carril derecho, está ganándose un hueco de excepción tanto en el equipo como en la afición. Pocas dudas hay en el sevillismo sobre un jugador que está siendo una de las revelaciones de la temporada. ESTADIO Deportivo, en la previa del derbi sevillano, ha podido charlar con él acerca de las sensaciones generales del equipo y, sobre todo, de su adaptación a la ciudad. También hay un aspecto importante: el familiar y una frase que seguro gustará al sevillismo.

Juan Iglesias conversa con ESTADIO Deportivo / Lince

- ¿Cómo se está encontrando?

Ha sido una adaptación muy buena. Creo que mejor de lo que esperaba, tanto en el equipo como en la ciudad y con la familia. Estamos en un buen momento para afrontar una semana muy importante.

- A pesar del empate frente al Alavés y la derrota frente al Getafe, la dinámica está siendo positiva.

Hemos hecho un buen inicio de temporada. Sobre todo, somos conscientes de las cosas que tenemos que mejorar, de los puntos que se nos han escapado y de por qué. Pero, bueno, al final creo que este equipo está demostrando que compite y se esfuerza al máximo en cada partido. Haciendo estas dos cosas, que son un poco nuestro ADN, vamos a conseguir muchos puntos.

- Parece que lleva muchos años en Sevilla. ¿Cómo ha sido la adaptación?

Desde el primer momento que llegué, tanto el club como el staff, los compañeros y la ciudad me han acogido de una manera maravillosa. Tanto a mí como a mi familia. Cuando estás a gusto en un sitio y te acogen de esta forma, entras en un estado de felicidad. Encima, el equipo ha empezado bien y se juntan todos los factores para estar en esta dinámica.

Juan Iglesias conversa con ESTADIO Deportivo / Lince

- Llegó de la mano de Antonio Cordón y hubo un cambio en la dirección deportiva. ¿Quién fue la persona que le ayudó en esa adaptación? ¿Ignacio Navarro?

Ambas personas. Tanto el presidente, desde el primer momento, como Antonio y el actual director deportivo. Entre los tres me han acompañado en todo el proceso hasta llegar aquí. Es verdad que Antonio se fue un poquito antes de que llegara, pero hablé con él y le agradecí que, en parte, gracias a él también estoy aquí. Entre los tres hicieron que todo fuera más fácil.

- Con todo lo que se ha vivido estos últimos años, parece que hay algo más de tranquilidad. ¿Lo percibís así en el vestuario?

Llevan unas temporadas un poco complicadas, pero, bueno, en el fútbol un día estás arriba y otro día estás abajo. Es un poco irregular; no sabes lo que te depara el futuro. Es verdad que esta temporada todo parece un poco más tranquilo, que el equipo está mejor y que hay más confianza dentro del club. Y, bueno, esa es la dinámica que tenemos que seguir: estar juntos. Tanto el club como el equipo y la afición. Cuando estas tres cosas van bien, al final estamos más cerca de que los resultados salgan bien.

- ¿Cuál es la clave de la importancia de Luis García Plaza en este equipo?

Una de las claves es el ADN que nos ha metido un poco dentro a cada uno: el esfuerzo, el trabajo, competir y ser un equipo unido. Eso hoy en día en el fútbol es muy, muy importante, y el míster desde el primer día nos lo ha metido bien dentro de la cabeza. Al final, es un poco por experiencia: tener un buen vestuario y gente comprometida en el fútbol de hoy hace que salgan los resultados. Luego, al final, hay muchos talentos diferentes en el equipo. Cada uno tiene sus virtudes y eso sale un poco más natural que las otras cosas que he dicho antes.

- Una de las cuestiones que explicó García Plaza es el paso adelante de los que ya estaban. ¿También nota eso?

La gente que estaba el año pasado y el anterior, que ha sufrido aquí y ha pasado malos momentos, también lo transmite en el día a día. Valora cómo está ahora el equipo y recuerda que, cuando han estado en esas situaciones, lo han pasado mal y no les gustaría que volviéramos a estar así, ni el equipo, ni la afición, ni el club. Entonces, ellos son los primeros que, desde el primer día, nos han transmitido esa sensación de hacer las cosas bien, de ir hacia adelante y de valorar cada punto y cada partido. Como has dicho, son un poco la base que nos hace estar hoy donde estamos.

- Hablando personalmente, ¿cómo se está encontrando físicamente?

Me veo bastante bien. Me veo con confianza y con muchas ganas de seguir creciendo y mejorando. Al final, vine aquí para seguir creciendo y para poner mi granito de arena para que el club vuelva a estar donde ha estado hace años. En el equipo, tanto yo como todos los jugadores, por suerte tenemos mucha competencia. Yo también me siento apretado por Carmona, que trabaja y se esfuerza cada día. Sé que él también quiere jugar. Eso también me hace estar más concentrado, esforzarme más y no bajar un poco, porque sé que en cualquier momento va a entrar él y lo va a hacer bien. Entonces, como he dicho, toca seguir trabajando y seguir en esta línea día a día.

- Su competencia es Carmona, ya lo ha comentado antes, un jugador expuesto a las críticas. ¿Cómo lleva eso con él?

Tener competencia, sobre todo con Carmona, que es un muy buen jugador y tiene unas cualidades muy buenas. Ya nos conocemos de Getafe, donde también estuvo una temporada. Y, al final, se trata de tener buena relación entre nosotros, ayudarnos, da igual quién juegue y quién no, y estar ahí para poder ayudar. Eso es lo que nos va a hacer crecer, tanto individual como colectivamente.

Juan Iglesias conversa con ESTADIO Deportivo / Lince

- En este club ha habido perfiles de jugadores, como Coke o Fernando Navarro, que han sido capitanes generales siendo de fuera y en una posición similar. ¿Le comentan mucho eso?

Me lo han comentado alguna vez, sobre todo gente de fuera del club. Lo recibo como algo muy positivo: al final, te comparan con estos jugadores, que han sido muy importantes para el club y para la afición. Ojalá pueda conseguir las cosas que han conseguido ellos. Para eso trabajamos.

- Es usted una persona que, por lo que se observa, es muy familiar. ¿Ve en Sevilla ese hábitat perfecto para ustedes?

Soy una persona muy familiar. Me gusta pasar el máximo tiempo posible con amigos y familia. Es verdad que ahora estamos un poquito más lejos de Valladolid y de Madrid, pero sé que hacen esfuerzos brutales para estar aquí conmigo. Yo, en cuanto puedo, también hago lo posible para vernos. Organizo fines de semana con fechas concretas para que podamos juntarnos todos. Y, como he dicho, Sevilla es una ciudad muy buena. Estamos muy contentos. Estamos un poquito más lejos de la familia y de los amigos, pero al final tengo a mi mujer y a mis hijos aquí. Estamos felices con la ciudad, con el clima y con cómo nos han acogido. Es una ciudad perfecta para disfrutar, crecer y seguir trabajando.

Juan Iglesias conversa con ESTADIO Deportivo / Lince

- ¿Son complicados para usted esos cambios?

Siempre es un poco complicado alejarse más de la familia. Es verdad que llevo 10 u 11 años fuera de casa y ya estoy un poco acostumbrado. Al final, tanto Logroño como Madrid están a una distancia más o menos asumible para hacer el viaje en el día. Pero, como he dicho, somos una familia muy unida, junto con mis amigos, y siempre hacen esfuerzos para venir a verme y estar cerca de mí. Yo, cuando tengo días libres, intento organizarme como puedo para comer con uno, cenar con otro o juntarnos todos. Creo que eso es muy importante, por lo menos para mí: tener un entorno tan cercano y de tanta amistad. Siempre te dicen tanto las cosas buenas como las malas. Hacen que tengas los pies en la tierra y te recuerdan que estar donde estoy hoy es fruto de un proceso largo, que ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo. También les agradezco que me lo recuerden cada día.

- Muchos jugadores comentan en las entrevistas que les cantan el Himno del Centenario a sus hijos. ¿Lo hace usted?

Sí, sobre todo los días de partido, cuando me gusta levantarme con ellos. Lo ponemos en casa. Tienen sus camisetas, sus bufandas y sus chupetes. Cualquier cosa que hay por casa ahora es del Sevilla. Seguro que crecerán sevillistas y seguirán siéndolo siempre, porque al final va a ser una etapa de su vida y de su crecimiento, y también de su padre y de su madre en la ciudad. Poco a poco les iremos contando y explicando lo que es Sevilla y lo que es el club.

- En Sevilla hay sitio de sobra para dar paseos…

Nosotros todas las semanas bajamos al centro y vamos conociendo un poco la ciudad para seguir integrándonos. Es verdad que los meses de verano han sido duros. No hemos podido salir mucho a la calle. Pero ahora, como he dicho, cada semana intentamos bajar al centro, ir a parques, a calles y a sitios que podamos conocer. Poco a poco iremos metiéndonos un poquito más en lo que es Sevilla.