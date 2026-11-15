España - Inglaterra: dónde ver hoy en TV el partido de Nations League A

España recibe a Inglaterra este domingo en el Metropolitano (20:45 horas) en un duelo por el liderato del grupo A3 de la Nations League, con los de Luis de la Fuente dependiendo de sí mismos para cerrar la fase como primeros

La selección española afronta uno de los partidos más atractivos de este parón internacional. El combinado de Luis de la Fuente recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano, en un encuentro correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Un duelo de máxima exigencia en el que estará en juego el liderato del grupo A3 y que medirá de nuevo a dos de las grandes potencias del fútbol europeo.

Después de imponerse a República Checa (0-2) en Praga, España suma cinco victorias en cinco encuentros y cuenta con 15 puntos, tres más que Inglaterra. Además, mantiene una impresionante racha de 43 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota.

El conjunto inglés, por su parte, aterriza en Madrid con ganas de revancha. Los de Thomas Tuchel ya tienen asegurada su clasificación para los cuartos de final, pero necesitan ganar para intentar arrebatarle la primera posición a España. En el encuentro de la primera vuelta, disputado en Wembley, los españoles se impusieron por 2-3 después de remontar el marcador.

Alineación probable de España

Luis de la Fuente recupera efectivos importantes para este compromiso. Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, que no estuvieron disponibles frente a República Checa, se han reincorporado a la concentración y apuntan a regresar al once inicial. El seleccionador podría introducir algunos cambios respecto al equipo que consiguió los tres puntos en Praga, con la intención de mantener el buen momento de la selección y cerrar la fase de grupos con pleno de victorias.

Posible once de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Fermín López, Álex Baena; Ferran Torres.

Alineación probable de Inglaterra

Enfrente estará una Inglaterra que también atraviesa un buen momento. Thomas Tuchel no quiere dejar escapar la oportunidad de terminar como primera de grupo y prepara un once de garantías para intentar asaltar el Metropolitano. Harry Kane será una de las principales amenazas ofensivas de los ingleses. El delantero del Bayern de Múnich llega después de marcar ante Croacia (2-1), en un encuentro especial en el que también alcanzó los 126 partidos internacionales, convirtiéndose en el futbolista con más encuentros disputados con la selección inglesa.

Posible once de Inglaterra: Pickford; Trent Alexander-Arnold, Jarred Quansah, Dan Burn, Lewis Hall; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Morgan Rogers, Harry Kane y Anthony Gordon.

Horario del España - Inglaterra de la Nations League

El partido entre España e Inglaterra se disputará este domingo 15 de noviembre de 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro corresponde a la sexta jornada del grupo A3 de la UEFA Nations League.

Partido: España - Inglaterra.

España - Inglaterra. Competición: UEFA Nations League 2026/27.

UEFA Nations League 2026/27. Jornada: sexta (fase de grupos).

sexta (fase de grupos). Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Hora: 20:45 horas (horario peninsular español).

20:45 horas (horario peninsular español). Estadio: Riyadh Air Metropolitano (Madrid).

Riyadh Air Metropolitano (Madrid). Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Dónde ver en televisión el España - Inglaterra

El encuentro entre España e Inglaterra se retransmitirá a través de La 1 de Televisión Española y también estará disponible en streaming mediante RTVE Play.

Además, se podrá seguir toda la actualidad del encuentro, las alineaciones oficiales, la narración y las principales incidencias a través de ESTADIO Deportivo por la web.

España busca defender el liderato ante Inglaterra

El enfrentamiento tiene un premio para ambas selecciones. España llega con 15 puntos y tiene en su mano cerrar la fase de grupos en primera posición. Un empate le bastaría para asegurar el liderato, mientras que Inglaterra, con 12 puntos, necesita ganar para tener opciones de superar a la Roja.

El precedente de Wembley añade todavía más atractivo al encuentro. España se llevó entonces la victoria por 2-3 y ahora tendrá la oportunidad de repetir el golpe ante los ingleses, esta vez delante de su afición. Con los dos equipos ya clasificados para los cuartos de final, el Metropolitano será el escenario de una batalla por terminar la primera fase en lo más alto.