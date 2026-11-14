Iñigo Vicente se confiesa: “Mi mente no está en volver al Athletic, aunque no le guardo rencor”

El actual jugador del Racing de Santander admite que le quedó “la espininita clavada” de no poder triunfar como rojiblanco, pero insiste en que en El Sardinero ha encontrado su “sitio” y se muestra gradecido por la confianza recibida

Iñigo Vicente es feliz en el Racing de Santander, donde cumple ya su quinta temporada y tiene contrato en vigor hasta 2030. En El Sardinero ha encontrado la confianza y la regularidad que no tuvo en el Athletic, en cuyo primer equipo apenas llegó jugar tres partidos de Liga en 20/21, entre medias de sendas cesiones en el Mirandés.

Una evolución de la mano de José Alberto López

Ahora, a sus 28 años, el extremo disfruta en Primera división y se siente importante en el equipo cántabro, después de cuatro años buscando en anhelado ascenso. Una evolución personal y colectiva que ha ido de la mano de José Alberto López, quien llegó al banquillo montañés pocos meses después que él.

“El cambio más grande ha sido mental, porque el míster me ha dado la total confianza para sacar mi verdadero nivel. Al final sigo siendo el mismo futbolista que sabe leer los partidos de distinta manera. Igual antes era más de 'yo quiero hacer números', pero ya no. Ahora miro que el Racing gane, y si vienen los números, bien, y si no, pues que el equipo gane. Tengo claro que mientras mejor le vaya al Racing, mejor me va a ir a mí y mejor le va a ir a todos mis compañeros. Lo importante es encontrar un contexto favorable que te dé esa confianza para que puedas sacar tu mayor rendimiento”, explicó sobre su actual momento en El Correo.

Agradecido al Racing: “Me dio la oportunidad y creo que se lo he devuelto”

Echando la vista atrás, no obstante, el futbolista natural de Derio admitió que se quedó con las ganas de triunfar en el club rojiblanco, donde se formó desde pequeño y al cual sigue yendo a ver cada vez que puede a San Mamés junto a su novia. “Mi sueño siempre era jugar con el primer equipo. Lo conseguí y lo más difícil no es llegar, sino asentarse. No lo conseguí. Me queda esa espinita clavada, pero apareció el Racing, que me dio la oportunidad, me dio esa confianza y creo que se la he devuelto a base de rendimiento. Según me llamó mi agente, que tenía el Racing, no lo dudé: 'Mañana quiero estar ahí', le dije”, explicó.

Pero a pesar de no poder hacer carrera con los ‘leones’, Iñigo Vicente no tiene ningún mal recuerdo de esa etapa, sino todo lo contrario. “Al principio, cuando eres joven, sí que te duele un poco más porque ves las cosas de distinta manera, pero según van avanzando los años lo vas viendo desde otra perspectiva y, como he dicho, igual no era mi momento. Era el momento de otra gente. Sin ningún rencor, todo el respeto del mundo al Athletic. Deseo siempre que le vaya bien. Siempre que puedo voy a San Mamés a verlos y animarlos”, reveló.

Iñigo Vicente, en el Osasuna - Racing de Santander. / Imago

Ya no piensa en regresar al Athletic: “No ha pasado y no creo que pase”

Eso sí, lo de un posible regreso al Athletic, que en alguna ocasión salió a la palestra, es algo que ya casi ni se plantea en realidad. “Eso no ha pasado y no creo que pase. He encontrado mi sitio en Santander, un sitio donde me han dado confianza, donde me han dejado ser yo y donde creo que hemos hecho una gran unión con la afición, con el cuerpo técnico, los compañeros, con la ciudad. Y como no ha pasado y no creo que pase, pues al final no lo pienso”, zanjó.

La oferta rechazada de Brasil y su reto con el Racing: “Llevarlo lo más lejos posible”

Es más, mediada la 24/25 también recibió una propuesta importante a nivel económico, procedente del Santos de Brasil, pero dijo ‘no’ por su fuerte compromiso con el club santanderino. “Vino una oferta, pero tenía en mente que quería subir con el Racing a Primera. Creo que el fútbol tanto al Racing como a mí nos ha puesto en el lugar en el que nos merecemos, el que nos hemos ganado. Y yo quería jugar en el Racing en Primera y lo estoy haciendo. El Athletic es el club de mi vida, el que me ha dado todos los valores, que son los mejores, pero en El Sardinero he encontrado el lugar idóneo para seguir creciendo, para hacer todo lo que un futbolista quiere hacer, que es jugar, disfrutar del fútbol. Mi mente no está en volver al Athletic, sino en conseguir el objetivo con el Racing”, insistió.

Pero el extremo no se conforma con haber sido pieza importante en el logro de recuperar la categoría y quiere seguir cumpliendo nuevos retos en El Sardinero. “El Racing me ha dado confianza total, me ha dejado ser yo desde el primer momento. Me ha dado muchísimo, pero creo que he demostrado con rendimiento que pueden confiar en mí, que pueden estar tranquilos porque yo voy a morir por el Racing porque mi objetivo principal es llevar al Racing lo más lejos posible”, sentenció.