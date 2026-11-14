Grimaldo abandona la concentración de España y De la Fuente pierde otra pieza antes de medirse a Inglaterra

El lateral izquierdo ha abandonado la concentración de España. Luis de la Fuente no convocará a ningún sustituto y todo apunta a que Cucurella ocupará su lugar en el once

La selección española suma un nuevo contratiempo en la recta final de la concentración. Álex Grimaldo ha tenido que abandonar este sábado la Ciudad del Fútbol de Las Rozas después de sufrir un cuadro febril que le impedirá estar disponible para el partido frente a Inglaterra. La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado su desconvocatoria y el regreso del futbolista a su domicilio para recuperarse de este proceso vírico.

La baja llega en un momento importante para el combinado de Luis de la Fuente, que este domingo se enfrenta a Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano, en el último encuentro de la fase de grupos de la Nations League. España se juega cerrar esta primera fase como líder y tendrá que hacerlo sin uno de los laterales izquierdos habituales en sus convocatorias.

Un proceso febril obliga a Grimaldo a abandonar la selección

El futbolista no pudo completar la última sesión de entrenamiento a las órdenes de Luis de la Fuente. Después de ser examinado por los servicios médicos de la selección, se tomó la decisión de que abandonase la concentración para guardar reposo y centrarse en su recuperación. La RFEF comunicó que el jugador sufría una indisposición provocada por un cuadro febril. Aunque no se trata de una lesión muscular, la situación le impedirá participar en el compromiso ante Inglaterra, por lo que el seleccionador pierde una alternativa para el carril izquierdo.

La decisión se ha tomado con el objetivo de evitar riesgos y permitir que Grimaldo se recupere completamente antes de regresar a la dinámica de su club. Su salida se produce apenas un día antes de un partido de máxima exigencia para España, que busca mantener su buena trayectoria en la competición.

De la Fuente no llamará a ningún sustituto

La baja de Grimaldo no provocará movimientos adicionales en la convocatoria. Luis de la Fuente ha decidido no llamar a ningún futbolista para cubrir su puesto, por lo que trabajará con los jugadores que todavía tiene disponibles en la concentración. Marc Cucurella se perfila como la principal opción para ocupar el lateral izquierdo frente a Inglaterra. El jugador del Chelsea cuenta con la confianza del seleccionador y podría recuperar la titularidad en un encuentro en el que España necesita mantener su nivel competitivo.

El contratiempo obliga así a modificar los planes de De la Fuente para el último compromiso de esta ventana internacional. La selección recibirá a Inglaterra este domingo 15 de noviembre, a partir de las 20:45 horas, con el liderato del grupo A3 en juego y una nueva ausencia en sus filas.