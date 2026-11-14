El Recreativo de Huelva se queda a las puertas de levantar su primer título nacional

El conjunto onubense, arropado por medio millar de aficionados, cayó por la mínima ante el Sestao River en la final de la Copa Federación disputada ante en Las Llanas

El recreativo cayó en la final de la Copa Federación ante el Sestao River. / Recreativo de Huelva

El Recreativo de Huelva y su afición se quedaron con la miel en los labios. 23 años después de la histórica final de la Copa del Rey perdida ante el Mallorca﻿, el conjunto onubense tenía ante sí la posibilidad de levantar el primer título nacional de su historia, esta vez en la Copa Federación. Pero no pudo ser. Los pupilos de Jesús Galván lo dieron todo pero no pudieron evitar la derrota por la mínima en Las Llanas, estadio de un Sestao River que se llevó el trofeo. El consuelo, ver la comunión existente al final del partido entre el equipo y los 500 aficionados blanquiazules desplazados, orgullosos del esfuerzo de los suyos.

Un solitario gol de Gaizka Argente a la hora de encuentro decantó la victoria para el cuadro vizcaíno, en un vetusto recinto, el más antiguo del País Vasco, que se vio abarrotado. Cuatro mil aficionados poblaron sus gradas y celebraron el primer título en la historia del club verdinegro, cuyo antecesor, el Sestao Sport Club, también tuvo sus momentos de esplendor en Segunda división en los años ochenta y noventa.

El tanto del central eibartarra premió el excelente trabajo de un Sestao River que aguantó en la primera mitad los zarpazos de calidad que trató de lanzarle el Decano, para liquidar la final con un golpe certero que noqueó al conjunto onubense.

El Recreativo mereció el gol antes del descanso

En la primera parte el equipo local llevó la iniciativa del juego, pero fue el Recre, que tiró de calidad para frenar el ímpetu vizcaíno, el que se acercó con más peligro al área rival. Así, en el minuto 9, Leandro Martínez ﻿ganó la espalda a la defensa verdinegra, pero Iru estuvo rápido para quitar el balón de la bota al ex jugador del Sestao y principal novedad en el once de Galván.

La respuesta local se hizo esperar hasta el 26', en una buena prolongación de Bengoetxea sobre la carrera de Pau Miguélez que el delantero cruzó en exceso, en la que fue la llegada de más intención de los de Héctor Urquía. Pero la gran oportunidad de los primeros 45 minutos fue un disparo desde la frontal de Ale Marín que se estrelló en el exterior del palo izquierdo de Iru.

Los de Jesús Galván no se rindieron

Tras el descanso, el cuadro vasco imprimió una marcha más al partido, metió al Recre en su parcela y en un saque esquina botado por Pau Miguélez el central Gaizka Argente sorprendió a la zaga andaluza para librarse de su par y conectar un poderoso cabezazo que puso el 1-0.

Los andaluces no bajaron los brazos y gozaron de un par de opciones claras en las que les faltó acierto para nivelar el marcador. La primera la tuvo Leandro en el 66 y ya en el 75 fue Roan Riera el que envió la pelota por encima del larguero.

Bien armado defensivamente los verdinegros frenaron las últimas acometidas de un Recre volcado, pero ya agotado después de un descomunal esfuerzo de todos los protagonistas sobre un terreno de juego que aguantó bien la lluvia y no deslució el buen espectáculo ofrecido por los dos equipos.

Ficha técnica:

Sestao River: Iru; Markel Etxeberria (Peral 29'), Ugarte, Argente, Jon Rojo; Castillo (Carrión 85'), Castañeda, Laka, Pau Miguélez (Efremov, min.85); Arzak (Zearreta 72') y Bengoetxea (Zorrilla 72').

Recreativo de Huelva: Manu Fernández; Mikel Montero (José Carlos 84'), Bonaque, Riera, Nacho Ruiz; Prats (Cortés 68'), Vela, Segura (Romero 79'), Aitor García; Ale Marín y Leandro (Alonso 68').

Gol: 1-0 (61') Argente.

Árbitro: Omar Álvarez Rodríguez (Comité castellano-leonés). Mostró tarjetas amarillas a Prats, Mikel Montero, Bengoetxea, Segura, Castillo y Argente.

Incidencias: ﻿Final de la Copa Federación disputada en el Campo Municipal de Las Llanas. Lleno, con 4.000 aficionados en las gradas, entre ellos alrededor de medio millar de seguidores del Recreativo. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, entregó el trofeo al capitán de Sestao River, Markel Etxeberria.