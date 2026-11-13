Grave lesión de Alfon González, el colmo de la mala suerte en el Sevilla: parte médico oficial y tiempo de baja aproximado

El atacante manchego no levanta cabeza y ha confirmado este viernes su quinta lesión en sólo 15 meses como jugador nervionense, que además le obliga a despedirse de la temporada justo cuando estaba empezando a convencer a Luis García Plaza

El atacante manchego no levanta cabeza y ha confirmado este viernes su quinta lesión en sólo 15 meses como jugador nervionense, que además le obliga a despedirse de la temporada justo cuando estaba empezando a convencer a Luis García Plaza

No se puede tener peor mala suerte que la que está teniendo Alfon González desde su fichaje por el Sevilla FC. Como él mismo ha explicado en varias entrevistas, nunca había sufrido lesiones a lo largo de su carrera. Ha sido llegar a Nervión y no parar. La que el club nervionense ha anunciado a primera hora de la mañana de este viernes 13 de noviembre es la quinta que sufre en los 15 meses que lleva como blanquirrojo y también es, de lejos, la más grave que ha padecido. El extremo manchego dice adiós a lo que resta de temporada 2026/2027 y acentúa los problemas para Luis García Plaza en esa posición.

El parte médico de Alfon González tras su grave lesión de rodilla

Según ha explicado el Sevilla FC a través de un comunicado oficial, Alfon González se lesionó en el transcurso del entrenamiento del jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y este viernes se ha confirmado la máxima gravedad de la dolencia. Lo primero será pasar por el quirófano y, a partir de ahí, encarará una recuperación que se rondará entre los seis y los nueve meses de inactividad﻿. Un mazazo, sin duda.

"En un lance del entrenamiento de este jueves, Alfon ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El extremo manchego fue trasladado de inmediato a un centro médico para que se le practicara una resonancia que ha confirmado el diagnóstico inicial y será operado en los próximos días", ha manifestado el Sevilla FC, que ha aprovechado la nota para "trasladar un mensaje de ánimo a su jugador, al que apoyará en todo momento en su proceso de recuperación".

Alfon González se marcha de Julio Díaz en un entrenamiento del Sevilla en esta 26/27. / Sevilla FC

Las cinco lesiones que han minado la aventura de Alfon en el Sevilla FC

El futbolista manchego de 27 años terminó contrato con el RC Celta de Vigo el 30 de junio de 2025 y apostó por "triunfar en el Sevilla FC", pero no ha podido tener peor suerte. Alfon sufrió una dolencia muscular en la pretemporada del año pasado que le dejó fuera de combate en las dos primeras jornadas de LaLiga. Luego, estuvo otro mes K.O. por culpa de un esguince de tobillo y se perdió un duelo aislado por un proceso gripal.

A pesar de ello, se mentalizó para arrancar 2026 con energías renovadas; pero justo el 2 de enero, en el primer entrenamiento del año, sufrió un desgarro en el sóleo que le mantuvo de baja casi dos meses. El último día del pasado mercado invernal se marchó cedido al Villarreal CF después de sólo poder sumar 463 minutos repartidos en 13 encuentros oficiales -10 de LaLiga y 3 de la Copa del Rey- en los que marcó un gol al Girona FC y dio una asistencia frente al CD Extremadura. Con los amarillos no pudo debutar hasta finales de febrero y sólo jugó en 10 encuentros más.

Alfon González salió como titular en el Sevilla FC - Aston Villa del Trofeo Antonio Puerta. / Imago

Sólo suma 155 minutos en esta 26/27

A su vuelta a Nervión ya no estaba Matías Almeyda, pero la primera imagen que tuvo Luis García Plaza de Alfon fue de nuevo en la enfermería. El extremo empezó el primer entrenamiento de la pretemporada 2026 con unas molestias y las pruebas médicas confirmaron una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho que le mantuvo de nuevo parado entre el 6 de junio y el 28 de agosto.

En lo que va de la presente 26/27, Alfon sólo sumaba 65 minutos en LaLiga, repartidos en cinco jornadas, y los 90' del duelo copero ante el modesto Sporting de Hortaleza (155 minutos en total). Para colmo, ahora se ha roto el cruzado de su rodilla derecha y dice adiós a lo que resta de curso. En la posición de extremo, Luis García Plaza también tiene convalenciente a Miguel Sierra -operado del hombro hace un mes- y, quitando al intocable Félix Correia, sólo cuenta con el también frágil Rubén Vargas y con el irregular Chidera Ejuke.