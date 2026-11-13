Raphinha, emocionado: "Quiero estar disponible no solo para Brasil, sino también para el Barcelona"

El futbolista del Barcelona y de la selección 'verdeamarelha' ha dejado claro su compromiso no solo con su país sino también con su club, intentando zanjar la polémica: "Siempre he hecho todo lo que estaba en mi mano para estar aquí y vestir esta camiseta"

Raphinha está concentrado con la selección brasileña en este parón pero desde la concentración de la 'Canarinha' ha mandado un claro mensaje a sus críticos, tanto de un lado como de otro, asegurando que siempre estará por y para su país, Brasil, y por y para su club, el Fútbol Club Barcelona.

Imago. / Imago

"Desde la primera vez que me puse la camiseta de la selección siempre dejé muy clara mi voluntad de estar aquí. Nunca renuncié a la selección brasileña y siempre hice todo lo posible por estar presente. A veces no he podido venir, pero siempre he hecho todo lo que estaba en mi mano para estar aquí y vestir esta camiseta. Para mí siempre ha sido un honor y un privilegio, y siempre lo será. Eso no va a cambiar, independientemente del tiempo que esté aquí", aclaró el brasileño en rueda de prensa.

Visiblemente afectado, pues las críticas han sido feroces, Raphinha dejó claro que su salud es lo primero recordando sus palabras que fueron malinterpretadas cuando firmó su renovación con el Barcelona. "En aquel momento, cuando me hicieron la pregunta y respondí, creí que estaba siendo claro en lo que quería decir; al menos me pareció que lo era. Teniendo en cuenta todo lo que he pasado en las últimas tres convocatorias, con tres lesiones prácticamente en la misma zona de la pierna, lo que quise decir fue, simplemente, que tenía que cuidarme", señaló el delantero.

"Teniendo en cuenta todo lo que he pasado en las últimas tres convocatorias, con tres lesiones prácticamente en la misma zona de la pierna, lo que quise decir fue, simplemente, que tenía que cuidarme"

De hecho, el futbolista azulgrana desveló que incluso ha adelantado una pequeña operación para extirpar un quiste en su oreja con el objetivo de poder estar con Brasil en este parón: "Avanzar una pequeña operación en la oreja, nada especial ni grave, para poder estar aquí".

Las lesiones musculares, una constante

"Evidentemente, no quiero volver a lesionarme. Quiero estar disponible no solo para la selección, sino también para el Barcelona. Lo que dije tuvo una mala repercusión, aunque en su momento pensé que lo había explicado bien", incidió el futbolista: "Por desgracia, cuando no estamos bien físicamente no podemos jugar ni aquí ni en el club. También dije que, si mi cuerpo me lo permite, siempre daré lo mejor de mí. Cuando vea que físicamente no puedo rendir, seré el primero en retirarme, porque soy muy autocrítico conmigo mismo".

Raphinha comentou sobre a polêmica a respeito da fala de ter minutagem reduzida na Seleção e chegou a se emocionar um pouco ao afirmar que pensou ter se expressado bem.#Futebol #Seleçãobrasileira #Brasil #Raphinha pic.twitter.com/sDQJP4Pojp — ge (@geglobo) November 13, 2026

De hecho, el futbolista brasileño recordó cómo la lesión le afectó durante el Mundial, no pudiendo mostrar su mejor versión. "Particularmente fue muy frustrante. Era un momento relevante en mi vida, era importante para la selección y no me notaba al cien por cien físicamente. Solo jugué dos partidos con el Barça tras la lesión contra Francia en el parón previo a la Copa del Mundo. Cuando estás dentro del campo no piensas en las molestias, quieres dar lo mejor de ti. Siempre doy el cien por cien. Muchas veces los médicos y los fisioterapeutas me piden calma, pero no puedo cambiar mi estilo de juego. Pero el cuerpo lo cobra y necesita tiempo para recuperarse. Fue frustrante", explicó el azulgrana.