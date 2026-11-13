Andalucía brilla en el Nacional de nordic walking con el que se cerraba la temporada

El CD Multideporte Huelva logra el subcampeonato femenino, mientras que el CEM Marbella consigue dos terceros puestos y el Nordic Walking Sevilla roza el podio en ambas categorías

Éxito andaluz en el Campeonato de España de Clubes de Marcha Nórdica. Los clubes andaluces volvieron a demostrar su potencial en el Campeonato de España de Clubes de Marcha Nórdica, celebrado en Crevillent (Alicante) con tres podios nacionales y varias posiciones de honor tanto en categoría masculina como femenina.

El resultado más destacado llegó de la mano del CD Multideporte Huelva, que se proclamó subcampeón de España en la competición femenina. El equipo onubense contó con una sobresaliente Aitana Conde Gómez, segunda en la clasificación individual y primera en categoría promesa, que encabezó la puntuación del club. También fueron determinantes las actuaciones de Berta Pons Gandullo, quinta, Miriam Reyes Conde, decimotercera, y Yolanda Domínguez Márquez, decimocuarta.

El CEM Marbella también tuvo un papel protagonista en el campeonato. La entidad malagueña consiguió subir al podio en las dos categorías. Fue tercera posición en féminas y, también, medalla de bronce en la competición masculina. En el apartado femenino, Lola Gallego García terminó séptima, Celia Barba Lucena fue décima, Esther Muñoz Martínez ocupó la undécima plaza y Sofía Bogas Núñez concluyó duodécima.

Andalucía logra tres podios en Creillent / @fedme_es

Y, en la categoría masculina, el gran protagonista del conjunto marbellí fue el joven Lucas Gámez Zea. El deportista junior protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la jornada al finalizar cuarto en la clasificación general individual y convertirse en el primer integrante de su equipo en puntuar. José Manuel Orube Miguel (8º), Francisco José Cruz de la Vega (12º) y Arturo Reque Mata (27º) completaron la puntuación del CEM Marbella.

El Nordic Walking Sevilla se queda a las puertas

También sobresalió el CD Nordic Walking Sevilla, que rozó el podio con dos cuartas posiciones, tanto en categoría masculina como femenina. Javier Ramos Bejarano fue uno de los nombres propios de la prueba masculina al cruzar la meta en una brillante sexta posición. Junto a él puntuaron Sandro Sánchez Serrano (14º), José Carlos Feria Moreno (20º) y José Luis del Corral Gonzalo (22º).

En féminas, el conjunto sevillano contó con Inés Vázquez Perea, novena en la clasificación individual, como mejor representante. Encarnación Carmona Moreno (16ª), María Eugenia Busto Illoro (21ª) y Estrella Feria Montero (23ª) completaron el equipo.

Un circuito exigente y éxito de organización

La competición, organizada por el Club Atletismo Marathon Crevillent, se desarrolló sobre un circuito de 13,1 kilómetros, dividido en cinco vueltas, y con la participación de 13 clubes. La igualdad entre los equipos mantuvo abiertas las clasificaciones hasta el final, especialmente por la aplicación de las penalizaciones contempladas en el reglamento.

Andalucía metió a dos clubes en el podio femenino / @fedme_es

La prueba también sirvió para dar la bienvenida a nuevos clubes y poner en práctica la fórmula 3+1, que permite completar los equipos con tres deportistas propios y otro cedido por una entidad diferente. Un sistema que facilita la participación y contribuye a ampliar la presencia de clubes en el campeonato.

Resultados del Campeonato de España de Marcha Nórdica por Clubes 2026

Categoría masculina

1. Club Atletismo Marathon Crevillent

2. Club de Montaña Peña Azagresa

3. Club Escalada Marbella

4. Nordic Walking Sevilla

Categoría femenina

1. Club Atletismo Marathon Crevillent

2. Multideporte Huelva

3. Club Escalada Marbella

4. Nordic Walking Sevilla