Andalucía se confirma como la gran potencia nacional de marcha nórdica

Sólo la victoria de Valencia en la prueba masculina del Campeonato de España por Selecciones Autonómicas impide el pleno andaluz en todas las categorías

Andalucía, gran dominadora en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas de marcha nórdicaED

La localidad murciana de Lorca ha acogido este fin de semana una de las citas más importantes del calendario nacional de marcha nórdica. El Campeonato de España por Selecciones Autonómicas ha coincidido con el Nacional en Edad Escolar (CESA) 2026 y en ambos se ha confirmado el potencial que atesora Andalucía en este deporte.

En un escenario tan exigente como el circuito de la Ciudad Deportiva Antonio Ginés Vidal, la delegación andaluza firmó una actuación memorable que la alzó como la gran dominadora del fin de semana, conquistando un incontestable triplete de primeros puestos (femenino y los dos campeonatos de base) y un tercer puesto en categoría masculina.

El éxito más sonado de la expedición andaluza llegó en la categoría reina femenina. Sin la necesidad de amarrar victorias individuales en lo más alto del cajón, la escuadra andaluza demostró que la regularidad es el arma más importante en una competición por equipos.

Gracias a una sólida estrategia coral, metieron a cuatro de sus marchadoras entre las nueve primeras de la general -con Inmaculada Rosales (5ª) e Inés Vázquez (7ª) a la cabeza- para sumar un total de 29 puntos que les otorgaron el entorchado nacional por delante de País Vasco y Valencia.

A este botín se sumó el meritorio bronce de la selección masculina absoluta. Los chicos completaron un podio de mucho nivel con 40 puntos, secundando el oro de Valencia y la plata de Navarra en una prueba muy disputada.

Andalucía sigue dominando la base

Pero la supremacía andaluza no se quedó ahí. La verdadera dimensión del potencial andaluz se reflejó en el Campeonato de España en Edad Escolar (CESA), donde han dominado en los últimos años y, en Lorca, firmaron el pentacampeonato, reafirmándose como la gran potencia indiscutible de la marcha nórdica nacional.

Tanto en la categoría infantil como en la cadete, la selección FADMES Andalucía arrasó. En infantiles, los jóvenes talentos firmaron un abrumador total de 532 puntos, copando los puestos de honor con nombres propios como los de Catalina Pérez y Ariel Villena. Una superioridad calcada a la vivida en la categoría cadete, donde la andaluza sumó 516 puntos aupada por el oro de Irene Feria y actuaciones estelares como la de Rubén Iglesias, que dejaron sin opciones a sus rivales.

Clasificación Cto. España de Selecciones Autonómicas Masculinas

1. Valencia (Francisco Canales, Sergio Pérez, Alejandro Rojas y José Miguel López) - 26 puntos

2. Navarra (Ramon Arandia, Pedro Romero, Salvador Bernedo y Julio Duran) - 33 puntos

3. Andalucia (Javier Ramos, Andres Cumbreras, Jose Luis Perez y Francisco Jose Cruz) - 40 puntos

4. Cataluña (Sergi Garcia, Josep Marti, Toni Torrejon y Javier Vazquez) - 67 puntos

5. Galicia (Miguel Parra, Jose Manuel Iglesias, Alberto Fidalgo y Jose Manuel Ourens) - 69 puntos

Clasificación Cto. España de Selecciones Autonómicas Femeninas

1. Andalucia (Inmaculada Rosales, Ines Vazquez, Lola Gallego y Berta Pons) - 29 puntos

2. País Vasco (Izaskun Bengoa, Maria Aranzazu Astigarraga, Maria De Los Angeles Rojo y Greta Azurmendi) - 43 puntos

3. Valencia (Tamara Ferrando, Laura Bordera, Victoria Romero y Sofia Gil) - 55 puntos

4. Cataluña (Paqui Quilez, Monica Pagespetit, Raquel Martin y Gemma Robert) - 69 puntos

5. Murcia (Maria Del Mar Lopez, Eugenia Gil, Ana Parra y Sandra Ribes) - 79 puntos

Clasificación Cto España Selecciones Autonómicas Cadetes

1. FADMES - Andalucia (Irene Feria, Alejandra Gonzalez, Paula Serrano, Ruben Iglesias, Arturo Limon y Mario Melgar) - 516 puntos

2. FEMECV - Valencia (Adriana Teresa Fons, Krystel Mansanet y Daniel Lucas) - 228 puntos

Clasificación Cto. España Selecciones Autonómicas Infantiles

1. FADMES - Andalucia (Catalina Perez, Valeria Limon, Estrella Rodriguez, Ariel Villena, Sergio Sanchez y Pablo Vargas) - 532 puntos

2. FEMECV - Valencia (Maria Ochando, Ximo Talens, Marc Felis, Dario Alba, Pablo Ochando) - 336 puntos

3. Murcia (Patricia Gonzalez, Laura Baraza y Daniel Rosa) - 200 puntos

4. Extremadura (Lucas Cerro) - 62 puntos