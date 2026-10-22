Andalucía, la selección a batir

La marcha nórdica de alta competición desembarca en Lorca con Andalucía como selección a batir en el Campeonato de España

El nivel del circuito nacional de Marcha Nórdica ha crecido de forma exponencial en los últimos años y la referencia es clara. Andalucía, en un territorio que ya presume de ser un gran pabellón natural para el deporte, ha ganado el título masculino en las tres últimas ediciones y el femenino en dos de ellas. Y eso sólo en la elite, ya que en edad escolar su dominio es aún mayor.

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Por ello, al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se celebra este domingo en Lorca, es el rival a batir. En Sevilla 2023 firmó el doblete, con 23 puntos en mujeres por delante de Euskadi y Aragón. En Almería 2024 repitió en hombres (16 puntos), pero el País Vasco le arrebató el femenino con 23 puntos, por los 29 de la Comunidad Valenciana y los 41 de las andaluzas, que fueron terceras.

Pese a ese tropiezo, Andalucía volvió a lo más alto en Ceuta 2025, en un circuito de 14,71 kilómetros y 424 metros de desnivel positivo. Allí compitieron 11 selecciones masculinas y nueve femeninas. Las andaluzas superaron al País Vasco y a la Comunidad Valenciana, y los andaluces a la Comunidad Valenciana y a Navarra.

Valencia es, de hecho, la única que ha subido al podio en todas esas ediciones en alguna de las dos categorías. Pero las quinielas para Lorca apuntan a un trío: Andalucía, el País Vasco y la Comunidad de Madrid, que llega con sus mejores cartas. Éste es el bloque que, a priori, peleará por un título que Andalucía no quiere ceder.

Andalucía, con su mejor equipo

La Federación Andaluza de Deportes de Montaña Escalada y Senderismo ha convocado a 12 deportistas en Edad Escolar (seis niños y seis niñas) y 12 deportistas de categoría absoluta (6 hombres y seis mujeres) para este campeonato.

Los seleccionadores andaluces, Juan Carlos Vilán Espina y María Maestro Barreda han logrado conformas varios equipos equilibrados con los que buscarán un siempre complicado pleno.

Selección absoluta femenina: Laura Ramos Bejarano e Inés Vázquez Perea (C.D. Nordic Walking Sevilla), Inmaculada Rosales Calero (C. de Montaña Tritón), Aitana Conde Gómez y Berta Pons Gandullo (C.D. Multideporte Huelva), Esther Muñoz Martínez (C.D. Escalada Marbella).

Selección absoluta masculina: Andrés Cumbreras Pulido (Independiente), Antonio Olmedo Polidura e Israel Ramón Vivas (C.D. Multideporte Huelva), José Luis Pérez Candilejo y Javier Ramos Bejarano (C.D. Nordic Walking Sevilla) y Francisco José Cruz de la Vega (C.D. Escalada Marbella).

Selección Infantil Femenina: Catalina Pérez Robles (C.D. Asodena Bike), Valeria Limón Medina Estrella Rodríguez Cano (C.D. Multideporte Huelva).

Selección Infantil masculina: Sergio Sánchez Bueno (C.D. Multideporte Huelva), Ariel Villena Molina (C. Atletismo y Montaña Atarfe) y Pablo Vargas Sánchez (C. de Montañismo Cóndor).

Selección Cadete femenina: Alejandra González Moreno (C.D. SAV), Irene Feria Montero (C.D. Nordic Walking Sevilla) y Paula Serrano González (C.D. Multideporte Huelva).

Selección Cadete masculina: Arturo Limón Medina (C.D. Multideporte Huelva), Rubén Iglesias Guasch (C.D. Los Venteros) y Mario Melgar Sánchez (C.D. Escalada Marbella).

La V Carrasca Nórdica acogerá las tres modalidades, adaptadas a distintos perfiles de participante, todas ellas en el circuito de tierra permanente de la Ciudad Deportiva Municipal G. Antonio Vidal, de La Torrecilla.

Tras Lorca, la temporada nacional no se detiene. El siguiente gran compromiso será el Campeonato de España de Clubes, que se disputará a principios de noviembre en Crevillent (Alicante).