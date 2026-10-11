La gran sorpresa del Master 1.000 de Shanghai tiene nombre español: Alejandro Davidovich

El tenista malagueño vence en tres sets a Frances Tiafoe, que acabó rompiendo su raqueta, frustrado por la derrota; el francés Gèa gana a Shelton y Zverev sufre

Tuvo que acabar rozando la medianoche, pero trasnochar no le pudo venir mejor a Alejandro Davidovich, que ha dado una de las grandes sorpresas del arranque de la tercera ronda del Master 1.000 de Shanghai al vencer al vigente semifinalista del US Open y semifinalista en Cincinnati Frances Tiafoe.

El tenista malagueño está viviendo un año lleno de contrastes. Cuando las lesiones no se lo impiden está jugando a un gran nivel, pero ha tenido dos parones largos que le han impedido jugador citas importantes.

Tras estrenarse como campeón en Mallorca y ganar hace dos semanas en Chengdu su segundo título ATP, llegaba a Shanghai descansado después de caer rápido en Tokio. Y lo está aprovechando. Arrasó a Brooksby en su debut y, en su segundo encuentro, ha dado la gran sorpresa ante Tiafoe.

El tenista norteamericano aguantó al español, pero no pudo evitar ceder los dos 'tie breaks' que se jugaron en el partido y perdió por 7-6(4), 4-6, 7-6(6) en un partido igualadísimo y muy disputado.

Aunque el primer set empezaría accidentado y tendría que pedir atención médica por problemas en la espalda, Davidovich se repuso, regresó a la pista y exhibió una gran colección de golpes ganadores que llevaron el duelo a la muerte súbita. Ahí tuvo, de nuevo, que recuperarse de un 3-0 en contra para lograr siete de los ocho últimos puntos y adjudicarse la primera manga.

Tiafoe reaccionó en la segunda y tras salvar una bola de 'break' sí aprovechó su oportunidad de rotura e igualó la contienda. To se iba a decidir en el parcial definitivo.

En éste, el andaluz demostró un enorme ejercicio de resistencia al salvar hasta cinco bolas de quiebre y forzar un desempate final. Un inoportuno resbalón del norteamericano en el punto de partido decantó la victoria para el español.

La frustración de Tiafoe se tradujo en una raqueta destruida contra el suelo tras encajar su segunda derrota en el historial particular entre ambos. Ahora, el malagueño se medirá en octavos de final al polaco Hubert Hurkacz, verdugo en segunda ronda del serbio Novak Djokovic y que, en tercera, ha derrotado al local Zhou Yi en tres sets (6-2, 3-6, 6-3).

Zverev sufre y Ben Shelton se despide

El de Davidovich no fue el único resultado sorprendente de la jornada, ya que el cabeza de serie número uno Alexander Zverev estuvo muy cerca de caer y su rival en la final del US Open, Ben Shelton, sí lo hizo ante el francés Gèa.

Fue un duelo de sacadores, en el que el galo plantó cara a Shelton con sus mismas armas, lo llevó a los 'tie break' y se adjudicó ambos para ganar por 7-6(5) y 7-6(3).

A Alexander Zverev le costó sumar su victoria número 60 del año (6-4, 6-7(8) y 6-3) ante otro galo, Quentin Halys, pero salió vivo y se enfrentará en octavos al kazajo Alexander Bublik, quien se deshizo del estadounidense Brandon Nakashima (6-7(7), 6-3, 7-6(5)). El australiano Alex de Miñaur y el checo Jakub Mensik, los otros favoritos que van por esta parte del cuadro, sacaron adelante sus encuentros.