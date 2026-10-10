Carlos Alcaraz se deshace de Juan Manuel Cerúndolo en poco más de una hora

El tenista español no ha tenido ningún tipo de problema para derrotar en dos sets a Juan Manuel Cerúndolo (6-3 y 6-3). El murciano demuestra que sigue en un gran momento de forma después de haber conquistado el ATP 500 de Tokio hace sólo unos días

Carlos Alcaraz prolongó su buen momento de forma, después de haber ganado hace sólo unos días el ATP 500 de Tokio, tras derrotar en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái a Juan Manuel Cerúndolo en dos sets (6-3 y 6-3), el cual no fue rival y demostró que está muy lejos del español quien ya está recuperado de la lesión del brazo derecho que le han tenido apartado de las pistas durante cuatro meses esta temporada. El español refuerza así su candidatura como uno de los grandes favoritos a ganar este Masters 1000 el cual es uno de los títulos que aún no tiene en su palmarés.

Así fue el partido entre Carlos Alcaraz y Juan Manuel Cerúndolo

El partido entre Carlos Alcaraz y Juan Manuel Cerúndolo comenzó bastante igualado. En los primeros turnos de saque, ninguno de los dos tenistas llegó a sufrir al servicio y no le dieron opciones a su rival. Todo se rompió con 3-2 a favor de Carlos Alcaraz y saque para Juan Manuel Cerúndolo. El español subió el nivel de juego y contó con una primera bola de break que fue salvada por el argentino. En la segunda, el murciano, que lució su nuevo look, no perdonó y su puso con ventaja en el marcador (4-2).

A partir de ahí, Carlos Alcaraz se centró en ser muy seguro con su saque y así lo fue ya que no cedió ningún punto al servicio, asegurándose así la primera manga por 6-3.

Lejos de bajar el nivel de juego, Carlos Alcaraz olió sangre al comienzo del segundo set para poner tierra de por medio con un Juan Manuel Cerúndolo que no supo responder al español. La segunda manga arrancó con el argentino al saque y Carlos Alcaraz aprovechó su primera bola de break para romper el servicio y ponerse 1-0 arriba.

Consolidó la rotura de saque Carlos Alcaraz ya que el murciano ganó a continuación su servicio en blanco. Transcurrieron los juegos de un partido que pudo acabarse antes ya que con 3-1 a su favor, el español desaprovechó un 15-40 que habría dejado ya sin opciones al argentino que se agarró como pudo al partido.

Sin embargo, Carlos Alcaraz no bajó en ningún momento el nivel y siguió apretando. Tanto es así que con 5-3 a su favor no se esperó a cerrar el partido con su servicio. El murciano aprovechó una segunda bola de victoria al resto para cerrar el partido en 1 hora y 7 minutos.

Con esta victoria, Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái (China) en donde se enfrentará al ganador del partido entre el peruano Ignacio Buse y el belga Zizou Bergs. Sea quien sea el rival, el español es claramente favorito para estar en los octavos de final de un torneo el cual quiere ganar. Y es que Carlos Alcaraz aún no ha vencido este campeonato (como le pasa con el Masters 1000 de París, el ATP Finals y la Copa Davis), y ya ha mostrado su ambición por conquistarlo.