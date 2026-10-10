Carlos Alcaraz, con un nuevo look, atiza: "Las cosas están yendo por la dirección equivocada"

El tenista español, que se encuentra disputando el Masters 1000 de Shanghái, uno de los torneos que aún no ha ganado en su carrera deportiva, ha sorprendido a todos con un bigote. El murciano también ha aprovechado, en las horas previas de la competición, para quejarse del calendario del circuito ATP

Carlos Alcaraz, una vez ha superado la lesión en su brazo derecho, ya está totalmente centrado en hacer el mejor final de temporada posible. Después de ganar el torneo de Tokio, un ATP 500, el español ya se encuentra en China en donde va a disputar el Masters 1000 de Shanghái, midiéndose en su primer encuentro a Juan Manuel Cerúndolo. El murciano ha sorprendido en las últimas horas luciendo un nuevo look con un curioso bigote, que ha llevado el resto de su equipo también, y ha criticado lo cargado de partidos que está el circuito ATP.

Carlos Alcaraz luce bigote

No tiene ningún miedo a cambiar de imagen Carlos Alcaraz. Pelo corto, rapado, ahora cabello largo, también se ha teñido, con y sin barba, pero con lo que no se le había visto aún es con bigote.

El tenista español, antes del partido contra Juan Manuel Cerúndolo, se ha dejado ver con un bigote en el entrenamiento. Una tendencia que han seguido el resto de su equipo: su hermano Álvaro Alcaraz, su entrenador Samuel López y su mánager Albert Molina.

Carlos Alcaraz, muy crítico con el calendario ATP

Carlos Alcaraz, por otro lado, se ha mostrado muy crítico con lo cargado de torneos que está el circuito ATP. Al tenista español no le gusta nada que los jugadores cada vez tengan que disputar más torneos de manera obligatoria.

"Una de las razones por las que vemos a jugadores lesionarse es que, en ocasiones, nos llevan más allá de nuestros límites y nos hacen disputar un enorme número de torneos y partidos. Las cosas están yendo en la dirección equivocada", ha manifestado en una reciente entrevista con TNT Sports.

Carlos Alcaraz sabe bien de lo que habla ya que esta temporada ha estado alejado de las pistas durante cuatro meses por culpa de una lesión en el brazo derecho que le ha obligado a perderse torneos tan importantes como Roland Garros y Wimbledon. El español ha hecho esa reflexión también porque su gran rival generacional, Jannik Sinner, tampoco está pudiendo jugar en esta final de campaña por culpa de una lesión de rodilla.

"Simplemente deseo que Jannik Sinner tenga lo mejor durante los próximos meses, para que llegue en buenas condiciones a la próxima temporada. Espero verlo de vuelta pronto. Los organismos rectores deben tener en cuenta lo que está ocurriendo en el circuito, en colaboración con los jugadores", ha argumentado Carlos Alcaraz.

Alejado de la cuestión del calendario y de las posibles lesiones, Carlos Alcaraz está centrado en realizar el mejor final de temporada posible. El murciano se ha marcado como objetivo el intentar ganar el Masters 1000 de Shanghái, también el de París así como las ATP Finals, el antiguo Masters, y la Copa Davis con España. El tenista español no tiene en su palmarés ninguno de estos torneos y quiere lograrlos para tener uno aún más completo. El reto no es sencillo, pero lo cierto que Carlos Alcaraz llena sin tanto desgaste físico por la lesión de cuatro meses que ha sufrido y por no estar Jannik Sinner, que está lesionado.