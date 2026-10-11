Carlos Alcaraz - Zizou Bergs: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el Master 1.000 de Shanghai 2026

El joven tenista belga Zizou Bergs es el segundo rival de Carlos Alcaraz en Shanghai en un duelo más igualado de lo que se podría suponer

Tras un arranque contundente, en el que ganó en dos sets al argentino Juanma Cerúndolo, Carlos Alcaraz se enfrentará, en tercera ronda del Master 1.000 de Shanghai, a otro joven, el belga Zizou Bergs, que viene de derrotar al peruano Nacho Buse en la ronda anterior y que también logró un contundente triunfo en su debut frente a Vit Kopriva.

Ambos jugadores sólo se han encontrado una vez y fue en condiciones parecidas a estas, hace casi un año, en el ATP 500 de Tokio. Allí, Alcaraz ganó (6-4 y 6-3) en su camino hacia el título, entorchado que ha vuelto a repetir esta misma semana.

A priori es un encuentro que Carlos Alcaraz debe ganar, pero si no está a su mejor nivel, Bergs tiene argumentos de sobra para hacerle daño y, además, está demostrando haber adaptado muy bien su juego a la rápida superficie de Shanghai.

Al menos, el tenista español habrá tenido dos días más de adaptación y no sufrirá los problemas que vivió en su debut, ya que no se había podido estrenar en la pista central y al principio se vio sorprendido por las condiciones de la pista.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Zizou Bergs?

El partido entre Carlos Alcaraz y Zizou Bergs correspondiente a la tercera ronda del Master 1.000 de Shanghai 2026, se juega este lunes 12 de octubre. El choque entre el murciano y el belga comenzará a las 12:00 horas de la mañana en España -18:00 horas en la ciudad china-, ya que se disputará en el tercer turno de la pista central.

La hora de inicio del duelo entre Carlos Alcaraz y el bel Zizou Bergs se podría ver condicionado a lo que duren los dos partidos previos que se disputan en pista central desde las 6 de la mañana: el gijonés Pablo Carreño ante Felix Auger-Aliassime y Stefanos Tsitsipas frente a Taylor Fritz.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el Master 1.000 de Shanghai 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo chino, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.