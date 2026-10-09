Djokovic da vía libre a Rafa Jódar para el Masters y Davidovich venga a Jaume Munar en Shanghai

El tenista serbio cae en su debut en Shanghai apenas dos días después de coronarse en Pekín y abre la lucha por las ATP Finals

Apenas dos días después de coronarse en el ATP 500 de China, Novak Djokovic se despedía del Master 1.000 de Shanghai a las primeras de cambio. El tenista serbio ha sufrido un duro varapalo tras caer en dos sets (6-4 y 6-3) frente al polaco Hubert Hurkacz y, con ello, ha dejado aún más interesante la lucha por estar en las ATP Finals, ya que él ocupaba ahora mismo la última plaza para jugar en Turín en el mes de noviembre.

Aunque Hurkacz no era el rival apetecible para estrenarse en un torneo, Djokovic le había ganado en todas las ocasiones en las que habían jugado y a este partido había llegado en un gran momento, como atestigua su triunfo en Pekín. Sin embargo, una vez más ha quedado claro que hacer un gran torneo en la capital no significa luego rendir igual de bien más al sur, en Shanghai. Ahí, el serbio no estuvo al mismo nivel que ante Zverev, Medvedev o De Miñaur y cayó a las primeras de cambio.

"No estuve cerca del nivel que mostré en Pekín. Estoy un poco más cansado, no estoy fresco. Hubi -Hubert Hurkacz- sacó a un nivel impresionante y yo no me sentí yo mismo a la hora de golpear la bola. No tenía ese feeling. Esta es una superficie superrápida, completamente diferente a la de Pekín", reconocía el exnúmero uno del mundo.

El saque de Hurkacz, demasiado para Djokovic

La realidad fue esa. El tenista polaco se mostró muy seguro con su servicio y apenas concedió dos bolas de 'break' en todo el partido. Ante esto, confiado en que su servicio lo tenía asegurado, sólo tuvo que esperar que su rival bajara en algún juego para apuntarse cada una de las dos mangas. Los 13 'aces' a 2 a favor del polaco fue un muro muy grande que Djokovic, esta vez, no pudo escalar.

"Si pierdes tu saque, quizás sea suficiente para perder el partido. Eso es lo que sucedió hoy. Es muy complicado restar su saque, prácticamente imposible, y hoy sacó fortísimo. No pude ajustar mi tenis para este torneo y enfrentarme a un rival como Hurkacz en primera ronda era difícil", reconocía el serbio.

Djokovic abre la lucha por las ATP Finals 2026

La derrota de Djokovic deja la lucha para las ATP Finals, la antes llamada Masters Cup, al rojo vivo. De momento, Djokovic cierra la última plaza para Turín con 2.840 puntos, pero tiene por detrás a Alex de Miñaur (2.730), a Rafa Jódar (2.519), a Taylor Fritz (2.490)... apretando fuerte por detrás. El tenista español abre este sábado su participación en Shanghai ante el argentino Thiago Agustín Tirante. Tras caer a las primeras de cambio en el US Open y en Tokio, el madrileño espera darle la vuelta y recuperar sensaciones.

Tanto él como el resto saben que tendrán que aprovechar la oportunidad, porque, al contrario que en los dos años anteriores, Djokovic ha avisado que va a pelear hasta final de temporada. "Pekín fue genial para mí. Aquí, una salida temprana, pero está todo bien. He tenido una magnífica semana en Pekín y tengo ganas de descansar un poco y prepararme para París", advertía sobre sus planes inmediatos.

Davidovich da un recital y se cita con Tiafoe

Si Jódar y Alcaraz debutan el sábado, el otro español que partía como cabeza de serie, Alejandro Davidovich, lo hacía este viernes y lo hacía con una contundente victoria sobre el verdugo de Jaume Munar, un Jenson Brooksby al que derrotó por 6-1 y 6-3.

Foki pagó en Tokio su gran esfuerzo en Chengdu, donde se hizo con el título, y ha tenido más de una semana para preparar este Master 1.000, lo que le ha permitido llegar descansado. Y eso lo hace muy peligroso. Ante Brooksby no tuvo problemas para pasar.

Sin embargo, ahora le toca un duro escollo, ya que en tercera ronda le espera otro norteamericano, Frances Tiafoe, uno de los tenistas que más en forma están ahora mismo y que, en su debut, venció al alemán Yannick Hanfmann por un doble 6-4.