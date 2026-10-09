Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de Shanghai: cae un top 10 y Zverev da el susto

El italiano Flavio Cobolli cayó ante Mannarino. Además, Rei Sakamoto, número 137 del mundo, dejó atrás a Rublev, número 23. El nipón llegó desde la qualy al torneo inglés. Este viernes debutará Novak Djokovic

La segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai está siendo auténticamente de infarto ya que por el momento ha deparado dos sorpresas importantes. Con Djokovic ya preparado para debutar este mismo viernes y con Carlos Alcaraz y Jódar preparados para jugar el próximo 10 de octubre, la pista dura de Shanghai ha dejado ya por el camino a dos tenistas que están entre los 30 mejores del mundo.

La primera de las sorpresas se dio en el encuentro entre Rei Sakamoto, número 137 del ranking ATP y Adrey Rublev, número 23. El nipón que llegaba desde la qualy, solo necesitó dos sets para superar al ruso por un doble 6-4. Recordemos que Rublev llegó a ser número cinco del ranking ATP pero a sus 28 años parece que no se encuentra en el mejor momento de su carrera. Además Rublev mostró ciertos síntomas de desesperación en el encuentro ante Sakamoto con golpes de su raqueta sobre la pista dura de Shanghai.

Un top 10 cae en el Masters 1000 de Shanghai

Pero la gran sorpresa, por el momento, de la segunda jornada del Masters 1000 de Shanghai la ha protagonizado Adrian Mannarino. El tenista francés, número 83 del ranking ATP, derrotó en un duro encuentro que superó las dos horas a uno de los favoritos a meterse en las rondas finales del torneo que se disputa en Shanghai. Flavio Cobolli, número 7 del ranking ATP, a pesar de igualar a un set tras perder el primero, claudicó men una última manga que alcanzó los 55 minutos. Con Cobolli y Rublev, la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai ha empezado con sorpresas no aptas para corazones débiles.

Dadidovich avanza y Djokovic se estrena

Este viernes también dejó el debut en Shaghai de Alejandro Davidovich. El tenista español, número 26 del mundo, tenía sobre el papel un debut sencillo ante Jenson Brooksby, norteamericano número 102 del ranking ATP. El tenista español no tuvo demasiado inconvenientes y superó la segunda ronda por un cómodo 6-1 y 6-3 en una hora y 12 minutos.

Uno de los primeros platos fuertes de esta segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai llegará en torno a las 12 de la mañana (hora peninsular española) con el debut del vigente campeón en Pekín, el serbio Novak Djokovic. El rival de Djokovic será el polaco Hubert Hurkacz. El primer contrincante que tendrá Djokovic tras alzar el título en Pekín llega después de superar la primera ronda ante Duckworth y tras tener que abandonar en semifinales del torneo que ganó el propio tenista serbio (abandonó ante Álex de Minaur). Además, en la segunda jornada en Shanghai, Zverev, con susto por una posible lesión tras caerse, superó con bastante trabajo al local Wibing Wu por 6-4 y 7-6 (4).

Cuándo juegan Carlos Alcaraz y Rada Jódar en el Masters 1000 de Shanghai

Carlos Alcaraz, vigente campeón en Tokio, debutará en el Masters 1000 de Shanghai el próximo 10 de octubre y lo hará ante Juan Manuel Cerundolo, que llega procedente de la ronda previa. Carlos Alcaraz solo podría cruzarse en una hipotética final con Djokovic o Zverev. En el caso de Rafa Jódar, el madrileño tendrá como rival este próximo sábado al argentino Thiago Agustín Tirante.