John McEnroe avisa sobre Carlos Alcaraz y Rafa Jódar: "Han pasado muchas cosas a una edad muy temprana"

El ex tenista nortemericano habló brevemente para los medios de comunicación en el Masters de Tenis Inclusivo que se ha desarrollado en la Caja Mágica de Madrid. "Esperamos, todos esperamos, incluido todo el mundo, que Carlos se mantenga sano durante los próximos diez años", afirmó sobre el murciano

Carlos Alcaraz en el presente y Rafa Jódar en un futuro que cada vez están mas cerca, están llamados a ser dos tenistas que le den grandes alegrías a España. El murciano, que ya mira al número uno del ranking ATP, más aún después de llevarse el torneo de Tokio el pasado 6 de octubre, está definitivamente de vuelta. Por otro lado el madrileño, número 13 del ranking ATP, cayó en dieciseisavos de final del torneo japonés aunque a sus escasos 20 años, el mundo del tenis parece tenerle muchas alegrías preparadas.

Sobre Carlos Alcaraz y Rafa Jódar habló este pasado jueves una leyenda del tenis como John McEnroe. El americano sabe lo que es alcanzar la cima del tenis mundial y en una cita como el Masters de Tenis Inclusivo que se ha disputado en la Caja Mágica de Madrid, atendió brevemente a los medios de comunicación para dar sus impresiones sobre los dos tenistas mundiales.

McEnroe mira a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar como ejemplo

En primer lugar, McEnroe explicó que ya intentó jugar al tenis adaptado y que era sumamente complicado: "Es muy raro. Lo he intentado. Pero ya es bastante difícil jugar al tenis con normalidad. Soy demasiado mayor para intentar eso. Aunque quizá, cuando sea aún más viejo, lo vuelva a hacer". Después, el ex tenista norteamericano dejó clara su preferencia por Carlos Alcaraz y también se mojó sobre Rafa Jódar: "Carlos Alcaraz es mi jugador favorito para ver. Rafa Jódar lo está haciendo muy bien. Probablemente necesita un poco de descanso. Han pasado muchas cosas a una edad muy temprana. Veremos qué ocurre en los próximos años. Pero también se le ve genial".

Las opciones de España en la Copa Davis, marcadas por la presencia de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar

McEnroe fue preguntado también por las opciones de España en la final a ocho de la Copa Davis. Como es normal, 'Big Mac' apostó todas las opciones de España para ser favorita en un torneo que los nuestros han ganado ya en seis ocasiones, la última en 2019, a la presencia tanto de Carlos Alcaraz como de Rafa Jódar, los dos mejores tenistas españoles del momento y por lo tanto los que pueden marcar la diferencia: "Depende de quién juegue. Si Carlos juega, sería una de las favoritas. Y Rafa Jódar también. Depende, no sé si jugarán. Veremos qué pasa".

Alcaraz y Jódar en la Davis de 2024

La juventud de Rafa Jódar, a estudiarla en Estados Unidos

Ya más centrado en Rafa Jódar, McEnroe apostó por estudiar el modelo que provoca que con cierta frecuencia salgan tenistas de primer nivel en España: "He visto jugar a Rafa. Parece que es un chico muy joven. Es bueno para el juego. En América tenemos que estudiar lo que está pasando en España un poco más atentamente. Antes teníamos a Rafa Nadal y ahora a Alcaraz".

Además, McEnroe deseó que Carlos Alcaraz siga compitiendo al mismo nivel durante los próximos 10 años además de aconsejar tanto al murciano como a Jódar, que sigan los pasos de Rafa Nadal: "Necesitamos más jugadores de ese nivel. Esperamos, todos esperamos, incluido todo el mundo, que Carlos se mantenga sano durante los próximos diez años. Eso sería increíble. Y Rafa Jódar tiene mucho por vivir. Tienen que intentar seguir los pasos de Nadal. Es un momento increíble para el tenis español. Para el tenis masculino".

Por último, cuestionado por la lesión de Sinner, número 1 de la ATP, McEnroe apostó por el componente mental para que el italiano haya tenido que parar y de paso recordó su rivalidad con Björn Borg: "Desafortunadamente, en el deporte hay lesiones. Eso sucede. No fue una lesión. Tal vez fue más mental, pero Björn Borg nunca volvió a jugar después de los 25 años. Él fue mi mejor rival. Obviamente, por el bien del deporte tenemos que tener cuidado ahora mismo, porque parece que hay muchas lesiones. Veremos qué pasa. Pero, obviamente, queremos que vuelva también. Él y Carlos son la mejor rivalidad del tenis".