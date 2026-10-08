La reflexión de Ferrero sobre su ruptura con Carlos Alcaraz en la presentación de su libro: "Son cosas personales que no hay que gritar a los cuatro vientos"

El extenista valenciano está de gira esta semana por la presentación de 'Mentalidad ganadora'. Y en él hay un capítulo sobre cómo vivió el adiós al murciano como entrenador

El culebrón de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero no ha terminado. Sobre todo, porque el extenista valenciano sigue estando de rigurosa actualidad.

Ahora, con motivo de la presentación de su libro 'Mentalidad ganadora', se encuentra de gira por todos los platós. Y como en el mismo hay un capítulo sobre la ruptura con el murciano, resulta inevitable que no le pregunten por los motivos de dicha separación.

Así, el de Onteniente ha reflexionado junto a Manu Carreño en El Larguero de Cadena Ser y ha vuelto a dejar claro que no desvelará el motivo real de su adiós como entrenador a Carlos.

En las últimas 20 páginas habla de ello, pero ante los micrófonos no cree que deba profundizar mucho más: "Son cosas personales, lo que pasa interiormente no hay que decirlo a los cuatro vientos. Lo que hay que recordar es que tuvimos una experiencia inolvidable y que al final no nos pusimos de acuerdo en determinados aspectos, ellos pensaban una cosa y yo otra. Ni es la primera vez que pasa ni será la última".

Cuestionado por si le daría este tema para escribir otra obra, Ferrero lo dejó claro con una sonrisa en la boca: "Supongo que sí".

Juan Carlos Ferrero y Sinner como nuevo discípulo

Y como todos los rumores le señalan como posible técnico de Sinner la próxima temporada, Ferrero ha querido dejar clara su postura en una entrevista concedida en Punto de Break: "Ya estoy bien, estoy con ganas, al final la competición me llama. De momento no tengo nada cerrado, te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Solamente volveré si de verdad me sale algo que me ilusione y me llene, si no pues volveré a estar tranquilo en la Academia".

En este sentido, ha sido tajante con la posibilidad de que finalmente acabe entrenando a Jannil Sinner: "Si lo entreno sería para crecer como entrenador y tener la oportunidad de haber trabajado con dos de los mejores jugadores de esta generación. No por entrenar a Carlos significa que ya no puedas entrenar a su máximo rival. El mundo competitivo es así, a veces estás con unos y luego con otros. Solo le pido a la gente un poco de respeto con la decisión que finalmente tome, yo jamás querría nada malo para Carlos".

Asimismo, para aquellos que ya están criticándole en redes sociales sin ni siquiera haber firmado nada con el transalpino, apunta lo siguiente: "La gente que sigue a Carlitos quiere lo mejor para él, quizá les pueda molestar verme a mí en el equipo de Jannik. Si esto hubiera pasado un mes después de haber roto la relación, tal vez hubieran pensado que lo hacía en plan venganza o para fastidiarle. Más allá de todo eso, una vez ha terminado la relación y habiendo pasado ya un año, lo que intento ahora es mirar por mi crecimiento como entrenador, en cómo mejorar mi carrera. El nombre debería dar un poco igual, aunque si fuera Jannik sé que la gente podría pensar eso. La gente tiene que respetar mi decisión y, sobre todo, que si yo me fuera en el futuro al equipo de Jannik nunca sería para fastidiar a Carlos".

Lo que sí tiene claro es que en el circuito WTA, por ahora, no se ve: "He tenido muchas ofertas, pero de momento diría que no. Al final lo que conozco es el circuito ATP, donde me suelo mover y donde controlo a los jugadores. Todo puede ser una buena oportunidad, no lo descarto en absoluto, pero mi idea a día de hoy es tirar más por el masculino".

Ferrero y su mejor tenista del mundo

A la hora de tener que elegir a uno u a otro como el mejor del mundo actualmente, Ferrero lo tiene claro: "Se lo podríamos dar a cualquiera de los dos, son jugadores impresionantes, difícil elegir. Por el corazón me quedaría con Carlos, pero por números tendríamos que quedarnos con Jannik".