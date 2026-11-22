El joven talento del Chelsea ha irrumpido con fuerza en el Mundial Sub-17 con un gol y una asistencia y ya despierta comparaciones con Messi por su parecido físico y su forma de jugar

Marruecos sigue encontrando talento lejos de su país. La selección norteafricana ha convertido la captación de futbolistas con raíces marroquíes, nacidos y formados en otros países, en una de sus grandes bazas para construir un proyecto cada vez más competitivo. En el Mundial Sub-17 acaba de aparecer un nuevo nombre que sigue dando la razón a la Federación marroquí por esta manera de trabajar: Ibrahim Rabbaj. Nacido en Leicester (Inglaterra) en 2009 y perteneciente al Chelsea, el joven atacante ha firmado un estreno impactante con los Leones del Atlas, aportando un gol y una asistencia.

Rabbaj ya había llamado la atención durante la pasada Copa de África Sub-17, pero el escaparate mundial le está dando una dimensión todavía mayor. Su fútbol tiene varios rasgos que inevitablemente llevan a pensar en Lionel Messi: zurdo, extremo que arranca desde la derecha, conducción pegada al pie y una facilidad especial para buscar el camino hacia dentro. También contribuye a esa asociación su aspecto, con una media melena que recuerda a la del argentino en sus primeros años como profesional.

La comparación ha empezado a extenderse entre aficionados y medios internacionales, hasta el punto de que algunos ya le han colocado el apodo de "El Messi marroquí". En las redes sociales también circulan vídeos de sus acciones acompañados de comentarios como "Es imposible ver a Rabbaj y no acordarse de Messi...". Una etiqueta llamativa para un futbolista que todavía está dando sus primeros pasos, pero que ya ha conseguido despertar una expectación considerable.

El talento que Marruecos vuelve a captar fuera de sus fronteras

La historia de Rabbaj encaja en una política de captación que ha dado importantes frutos al fútbol marroquí. El jugador, nacido en Inglaterra y de padres marroquíes, ha apostado por representar al país de sus raíces desde sus categorías inferiores. Un camino que recuerda al de otros futbolistas que también tuvieron que elegir entre distintas posibilidades internacionales, como Achraf Hakimi o Brahim Díaz. La decisión de este último, de hecho, estuvo marcada por el trabajo de captación de la federación y por la influencia de figuras como el propio Achraf.

Marruecos no se limita, además, a buscar futbolistas con doble nacionalidad. Su apuesta combina esa red de captación internacional con el desarrollo de jóvenes talentos dentro del país, con la Academia Mohamed VI como uno de sus principales pilares.

En ese escenario, Rabbaj representa una nueva apuesta de futuro. Su progresión ya ha llamado la atención en el Chelsea, que le ha permitido participar con el equipo sub-21 pese a su juventud, compartiendo dinámica con futbolistas de hasta cuatro años más que él y jugadores del primer equipo que buscan recuperar ritmo tras una lesión.

El club londinense tiene entre manos una de sus perlas más prometedoras y deberá cuidar su evolución. De momento, el Mundial Sub-17 está sirviendo para que su nombre empiece a sonar mucho más allá de Inglaterra y Marruecos.