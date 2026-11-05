La decisión más difícil de Lamine Yamal: "En mi cabeza estaba 'puedo jugar con Marruecos'"

El delantero del FC Barcelona explica en una entrevista con la CBS cómo vivió la decisión de representar a España y reconoce que siempre conservará un vínculo especial con el país de sus raíces familiares

No es ningún secreto que Lamine Yamal pudo haber elegido defender los colores de Marruecos. El internacional español habló abiertamente sobre sus orígenes y la posibilidad que tuvo de elegir entre las dos selecciones en una entrevista concedida al programa estadounidense '60 Minutes', de la cadena CBS.

El extremo del Barcelona reconoció sin tapujos que llegó a plantearse muy seriamente jugar con el combinado africano, especialmente después de su histórica actuación en el Mundial de Qatar 2022, aunque asegura que al final no dudó a la hora de elegir a España cuando llegó el momento de tomar la decisión definitiva.

Marruecos estuvo siempre en su cabeza

El futbolista azulgrana, que tiene raíces marroquíes por parte de su familia, admite que aquella posibilidad estuvo presente durante un tiempo. Marruecos acababa de alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo por primera vez en su historia y el interés por contar con el joven talento era creciente. Sin embargo, Lamine siempre tuvo claro cuál iba a ser su camino. "La verdad que fue algo raro. Sí estaba en mi cabeza el 'puedo jugar con Marruecos'", ha reconocido.

El momento era idóneo porque la selección norteafricana estaba de moda -de hecho eliminó a España en el Mundial de Qatar-, pero cuando llegó el momento de tomar una decisión definitiva, Lamine no vaciló. "Justo Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad, nunca dudé", explicó durante la entrevista.

El atacante también ha querido dejar claro que, con su elección, nunca ha pretendido dar la espalda al país de sus raíces. De hecho, mantiene un vínculo afectivo con Marruecos y reconoce que siempre tendrá un cariño especial por él. Su decisión estuvo relacionada, en buena medida, con el deseo de competir en el fútbol europeo con la selección española.

"Con todo mi cariño y respeto que tengo a Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa. El fútbol europeo se ve más y está más cerca del internacional y al final jugando en el Barça yo estar cerca de jugar la Eurocopa y el Mundial con España", añadió.

"Yo me he criado en España y también siento que es mi país"

Pese a sus elogios hacia Marruecos y su identificación con el país musulmán, Lamine Yamal también ha querido potenciar su amor por España, recordando que su elección responde a su propia historia personal.

No en vano, Lamine se ha criado en España, ha desarrollado aquí su carrera futbolística y ha cumplido con la selección española uno de los grandes objetivos que tenía desde pequeño. Por eso, ha querido remarcar que su vínculo con Marruecos no está reñido con el sentimiento de pertenencia a España. "Yo me he criado en España y también siento que es mi país, aunque siempre le tendré cariño a Marruecos, no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos", afirma el futbolista de 19 años.