Raphinha, tras renovar hasta 2030 con el Barcelona: "Nadie se imaginaba esto porque me dieron buenas hostias"

El internacional brasileño mostró su deseo de seguir vistiendo de azulgrana más allá de la fecha final de su nuevo contrato, siempre que se encuentre "bien físicamente", pero recordó al mismo tiempo que fue muy criticado tras sus dos primeras campañas, cuando lo quisieron "echar" del club catalán

Sus números en este arranque de temporada son sencillamente espectaculares. Aunque ni siquiera estuvo nominado para el Balón de Oro, Raphinha es el Pichichi de LaLiga y suma 19 tantos en 13 partidos con el FC Barcelona, contando también la Champions. Un dulce momento al que el club catalán ha querido corresponder con una merecida renovación hasta 2030, aunque el brasileño, que arribó en 2022 procedente del Leeds United, no descarta seguir incluso más allá de esa fecha, cuando tendrá 33 años, siempre que las fuerzas le acompañen. Y eso que no se esperaba estar cumpliendo actualmente su quinta temporada como azulgrana.

Raphinha no olvida las críticas recibidas

Así, de Porto Alegre recordó que tras sus dos primeras temporadas lo querían "echar" del conjunto culé. "Tras los dos primeros años en el club, no me imaginaba estar aquí, aunque muchos de vosotros (los periodistas) tampoco, porque me pegaron buenas hostias. Yo sabía todo lo que podía hacer y dar por este club, y hasta dónde podía llegar. Confiaba en mi trabajo y en las ganas de tener buenos resultados. Si me siento bien físicamente y siento que mi cuerpo responde a lo que pide el club y mi entrenador, estaría encantado de seguir hasta 2030 y un poco más”, destacó.

Tranquiliza a la afición con su estado físico

Además, el internacional 'canarinho' aprovechó el acto, en el que estuvo acompañado por el presidente del club, Joan Laporta, para lanzar un mensaje de tranquilidad sobre su estado físico y pedirle a la afición que no tenga “miedo” por su marcha con la selección de Brasil en el inminente parón. "Estoy muy bien, pero no al 100%. Me cuido mucho, que los culés no estén preocupados. Hago todo lo posible por estar al máximo", subrayó, mostrándose ambicioso al ser cuestionado por su actuales cifras anotadoras: “Me han sorprendido, pero puedo llegar más lejos”.

"Me siento muy orgulloso. Por todo lo que he conquistado por el club, individualmente y colectivamente. Espero estar más años y, si las piernas me lo permiten, seguir rindiendo. Yo hago todo lo posible por el club. Quiero dar lo mejor por el club y tener mi lugar en el corazón de los culés. Querría acabar mi carrera en el club. Sé que dependerá del físico, pero haré lo posible”, insistió el atacante, que como todos en el Barça sueña con levantar la Champions.

Pone el foco en la Champions

"La Champions un objetivo muy grande y haré todo por conquistarlo. Pero no sólo eso. Quiero ganar todos los títulos posibles hasta 2030. Tengo un sentimiento de mucho orgullo. Solo sabemos lo que pasamos internamente desde que llegamos al club hasta hoy; he dado mi vida por este club. Cuando ves que la gente te quiere echar, no tienes tranquilidad para trabajar. Cuando encontré mi sitio y trabajé más tranquilo, empezaron a salir las cosas”, afirmó.

Por otro lado, Raphinha también valoró el hecho de que Hansi Flick lo haya sacado de la banda para hacerlo jugar de delantero. "He cambiado de posición e intento dar lo mejor para todos. Intento adaptarme a todo lo que me toca. Me gusta y es más fácil con la calidad de equipo que tenemos", indicó.