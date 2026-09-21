Raphinha deja la credibilidad del Balón de Oro por los suelos

El jugador del Barcelona está arrancando la temporada como ningún otro a nivel mundial. 14 goles en ocho partidos responden a la decisión de dejarlo fuera del Balón de Oro, sabiendo además la importancia que tuvo en los éxitos de los de Hansi Flick el curso pasado

Raphinha está siendo el jugador del momento a nivel mundial. Sus cifras en este arranque de temporada hablan por sí solas, dejando claro que las salidas de Ferran Torres y Lewandowski no han sido un problema para el Barcelona. Los 14 goles que ha firmado en los primeros ocho del curso dejan por los suelos la credibilidad del Balón de Oro, un premio que organiza France Football, que dejó al brasileño fuera de los 30 candidatos.

El propio Raphinha reconoció públicamente la injusticia con su ausencia entre los elegidos para poder ganar el Balón de Oro, aunque dejó claro su ganador: "Con mucho respeto a los otros, pero Lamine, de lejos, tiene que ganar este premio". De esta manera, el brasileño viene de firmar dos hat-tricks consecutivos, ante el Racing de Santander en el Camp Nou y contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, ambos claves para lograr la victoria.

El Balón de Oro provoca las dudas en el mundo del fútbol

El Balón de Oro sigue provocando dudas en el mundo del fútbol, y no es para menos. Tras la victoria del Barcelona ante el Sevilla, Luis García Plaza opinó sobre la ausencia de Raphinha entre los candidatos a ganarlo: "Y no está ni nominado al Balón de Oro, es la mentira que hay. Que ese jugador no esté nominado para el Balón de Oro. Es un jugador determinante completamente, por eso no creo tanto en esos premios. Hace de todo".

Y es que Raphinha volvió a ser determinante para que el Barcelona se llevase la victoria ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El brasileño respondió al gol de Fofana en la primera parte con un hat-trick que volvió a demostrar la clase de jugador que es y el momento de forma con el que ha empezado el curso. El ex del Leeds empató en el 22' y remontó el choque con dos tantos en el segundo tiempo, en el camino al triunfo.

La injusticia con Raphinha en el Balón de Oro

Raphinha ha sido determinante en los ocho partidos oficiales que ha jugado el Barcelona esta temporada, tanto a nivel de goles como con asistencias, desde el primer encuentro, contra el Elche, hasta el último, ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Su impacto en este arranque de curso está siendo total, convirtiéndolo en el jugador con mejor estado de forma actualmente, visto los números y su protagonismo en cada duelo con los de Hansi Flick.

Por ello, Raphinha mostró públicamente su desacuerdo con la decisión tomada en el Balón de Oro, además de otras cuestiones polémicas como la ausencia de Pedri, entre otros destacados en la lista: "Yo creo que es injusto. No solo por mí, por Pedri también. Creo que también tenía que estar ahí. Lamine tiene que ganar esto sí o sí y no hay otra. Con mucho respeto a los otros, pero Lamine, de lejos, tiene que ganar este premio".

Los méritos de Raphinha con el Barcelona que ponen en duda el criterio del Balón de Oro

Cabe recordar que Raphinha viene de firmar una temporada con el Barcelona dejando grandes datos, como los trece goles y tres asistencias que hizo en la pasada Liga, además de los tres tantos y dos asistencias más en la UEFA Champions League, dónde les eliminó el Atlético de Madrid. Pese a ello, el brasileño fue clave para que los de Hansi Flick conquistasen la Supercopa de España y el campeonato doméstico nuévamente.

Raphinha, que viene de hacer un hat-trick, recibió el premio a su buena temporada con la llamada de Carlo Ancelotti para ser incluido en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026. Sí bien es cierto que el jugador del Barcelona apenas tuvo impacto, siendo titular contra Marruecos y teniendo minutos ante Haití, pero sin ver puerta ni hacer asistencias. Además, no jugó frente a Noruega, cuando su selección fue eliminada del campeonato.