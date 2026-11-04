Jesús Owono, portero del Andorra, tras la muerte de Jesús de Miguel, asume las consecuencias: "Se que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga"

El guardameta del cuadro andorrano, que se vio implicado directamente en la acción que terminó con el fallecimiento horas después del jugador del Tenerife, habló de manera pública por primera vez tras lo sucedido. "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida"

Jesús Owono, guardameta del Andorra, vio como la vida le cambiaba el pasado martes después de hacerse oficial que Jesús de Miguel había fallecido tras un golpe entre ambos futbolistas en la última jugada del encuentro entre andorranos y chicharreros el pasado lunes. Jesús Owono salió a la desesperada para tratar de evitar una acción clara en la que Jesús de Miguel buscaba el balón que le llegaba desde la defensa y que podría haber terminado en gol para los canarios.

Jesús Owono impactó con su rodilla en el pecho de Jesús de Miguel y tras ser evacuado en ambulancia, horas después se confirmaba su muerte tras el comunicado oficial del propio CD Tenerife. Desde entonces, Jesús Owono ha sido el más buscado e incluso el guardameta, ex del Deportivo Alavés, ha decidido cerrar sus perfiles en redes sociales ante las muestras de odio que está recibiendo. Este miércoles, el Andorra ha actuado de altavoz del jugador y ha sido el propio Jesús Owono quien ha hablado por primera vez tras lo sucedido.

Jesús Owono habla por primera vez tras la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono, en un mensaje breve que ha compartido en un comunicado el propio Andorra, ha expresado lo mal que lo está pasando: "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús". El guardameta del Andorra también ha confesado que sus pensamientos solo van ahora mismo hacia la familia de Jesús de Miguel: "Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían".

Jesús Owono también se muestra responsable por lo sucedido y en cierto modo asume las consecuencias de lo que pueda pasar, con total respeto: "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto". Por último, Jesús Owono insiste en sus pensamientos hacia la familia de Jesús de Miguel y hacia el que era futbolista del CD Tenerife: "Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

El Tenerife - Andorra, concluido tras la decisión del Comité de Competición

Entre tanto, este mismo miércoles se ha conocido que el Comité de Competición ha dado por concluido el encuentro entre Tenerife y Andorra que quedó suspendido en el alargue del segundo tiempo después de que los servicios médicos tuvieran que asistir a Jesús de Miguel. Por lo tanto, en un partido que pasará a la historia negra del fútbol por todo lo que conlleva el fallecimiento de un futbolista, concluye con empate a dos.