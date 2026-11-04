Cañizares analiza la entrada de Owono sobre el fallecido Jesús de Miguel: "Usa una fuerza desmedida"

En cualquier caso, el mítico portero y actual tertuliano deportivo reconoce que "hay un componente de mala fortuna" en la acción y que "nunca te imaginas que por una entrada puedes morir"

Santi Cañizares, mítico portero de Real Madrid y Valencia, entre otros clubes, se ha convertido en uno de los opinadores deportivos más reconocidos a nivel nacional. Internacional con la Selección española en 46 ocasiones, Cañizares es, además, una voz autorizada a la hora de pronunciarse sobre la fatídica muerte del delantero Jesús de Miguel (CD Tenerife) tras sufrir un golpe en el campo contra el portero del Andorra Jesús Owono.

Al respecto se refirió Cañizares en el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter. “Es muy difícil que el resultado de una entrada sea un fallecimiento, tan difícil que la estadística no lo dice”, comenzó argumentando el exguardameta, de 56 años, quien recordó otros casos similares.

"Hay que remontarse para que en categoría nacional veamos algo parecido a 1987, cuando un portero del Málaga, José Antonio Gallardo, sufre un golpe con un taco en la cabeza de Baltazar y muere días después, porque tampoco se manejo del todo bien. Viajó en avión que no era lo más apropiado y tuvo un derrame cerebral. En 2025, hay un chico de tercera RFEF, Raúl Ramírez, portero del Colindres, que también fallece por un golpe en la cabeza", compartió Cañizares.

Los dos miedos de los futbolistas, según Cañizares

Al margen de ello, también entiende Cañizares que Owono “usa una fuerza desmedida”, aunque “hay un componente de mala fortuna” que nadie debe pasar por alto. “Nunca te imaginas que por una entrada puedas morir”, apostilló en El Partidazo de Cope.

Cañizares también se refirió a los “dos miedos” que hoy por hoy tiene cualquier futbolista profesional. “Hay miles de partidos semanalmente y sí que hemos visto fallecimientos por otras causas, como problemas cardiovasculares, que es el riesgo y el miedo que tiene el futbolista”, explicó el excancerbero, quien fue a más en su argumentación: "El futbolista tiene dos miedos. Al fallecimiento por el corazón y quedarte con una invalidez por la que no puedas desempeñar tu profesión. Pero nunca te imaginas que por una entrada puedas morir”.

Cañizares analiza la entrada de Owono

Así analiza Cañizares la entrada de Owono sobre Jesús de Miguel: “Es una jugada de gol y Owono lo que tiene en su cabeza es ‘yo tengo que disputar esa pelota', y balón o jugador. Para mí el problema es que Owono usa una fuerza desmedida, y no tiene la destreza corporal cuando ve que tiene el duelo ganado de recoger su cuerpo... El va con todo y va con todo hasta el final. Esa destreza corporal es la clave cuando sólo disputa uno de los dos”. Pero claro, de ahí a una mala fe en la acción…

“Las rodillas se usan como protección y para evitar los choques”, apostilló Cañizares ante Juanma Castaño, tratando de disculpar la acción de su homólogo en la portería del Andorra: “Lo que pasa que en este caso creo que el impulso hace elevar la rodilla por la fuerza y la velocidad desmedida que trae”.