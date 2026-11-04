En defensa de Owono tras la trágica muerte de Jesús de Miguel: "Está profundamente afectado por lo ocurrido, jamás tendría intención de hacerle daño a nadie"

El portero del Andorra, protagonista de la entrada que acabó con la vida del jugador del Tenerife, es la otra cara de la desgracia, siendo sus propios compañeros quienes han querido resaltar su personalidad y "lo mucho que está sufriendo en estos momentos"

El mundo del fútbol sigue impactado por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife de 30 años que el pasado lunes se desplomó sobre el césped del Heliodoro Rodríguez Pérez tras recibir una entrada de Jesús Owono, portero del Andorra, que le provocó una parada cardiorrespiratoria, perdiendo la vida horas después tras empeorar su estado neurológico. Desde entonces, las muestras de apoyo hacia la familia del madrileño han llegado desde todas las esferas. Pero también hay quien se acuerda del otro protagonista de la acción y de su sufrimiento.

En 'shock' desde que sucediera la fatídica jugada, en la que salió de su portería para intentar frenar un ataque rival en el tiempo de prolongación, Owono intentó ayudar en lo posible mientras desde la grada se escuchaban gritos de "asesino". Portó la camilla junto a las asistencias médicas y tras el partido tenía la intención de disculparse personalmente con la familia. Pero el fatal desenlace ha complicado mucho más la situación de un jugador que no solo se expone a una grave sanción deportiva, pues también podría tener que hacer frente a consecuencias penales.

De momento, el ex del Alavés, quien también fue canterano de la Real Sociedad, ha tenido que cerrar sus redes sociales por los insultos de todo tipo que ha venido recibiendo, también racistas. Pero al mismo tiempo está recibiendo muestras de apoyo de quienes conocen de cerca a un cancerbero que aterrizó en el País Vasco con solo 8 años junto a su familia, en busca de un futuro mejor, siendo a sus 25 años el portero titular de la selección de Guinea Ecuatorial.

La carta de su compañero Lautaro Spatz

Así, su compañero Lautaro Spatz ha querido describir cómo se sienten en el Andorra a través de una carta publicada en Instagram, en la que ha expresado su dolor y al mismo tiempo ha mostrado sus condolencias. "Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos en los que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros jamás olvidará. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar”, comenzó afirmando.

“En primer lugar, quiero trasladar mi más sentido pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús. Así como a toda la familia chicharrera y a toda la familia del fútbol. Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”, añadió.

Pero el argentino también quiso acordarse de Owono, la otra cara de la desgracia. “También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quiénes lo conocemos sabemos de la clase de persona que es. Lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie", recalcó.

“En el fútbol existen situaciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas. Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi”, sentenció el ex canterano del Elche y el Cádiz, siendo varios los jugadores del club del Principado que se sumaron a este mensaje al compartir la publicación, como Hugo Solozábal.