Confunden a Michel Owono con el portero del Andorra y recibe insultos racistas y amenazas

El futbolista del FC Can Vidalet ha denunciado los mensajes de odio que está recibiendo tras ser confundido con Jesús Owono, protagonista del choque con Jesús de Miguel que acabó con el fallecimiento del delantero del Tenerife

La tragedia que ha sacudido al fútbol español ha dejado una consecuencia tan injusta como incomprensible fuera de los terrenos de juego. Michel Owono, defensa del FC Can Vidalet, está sufriendo insultos racistas, amenazas y mensajes de odio por una confusión, puesto que algunos aficionados lo han identificado erróneamente con Jesús Owono, el portero del Andorra que protagonizó el lance con Jesús de Miguel en el encuentro del pasado lunes, en el que el delantero del Tenerife sufrió una parada cardiorrespiratoria y posteriormente perdió la vida.

El futbolista del Can Vidalet, que compite en la Liga Élite, ha tenido que salir públicamente a aclarar que no guarda ninguna relación con aquel episodio. La coincidencia del apellido y su origen ecuatoguineano parecen estar detrás de una equivocación que ha terminado convirtiéndolo en objetivo de ataques personales. A través de sus redes sociales ha compartido varias capturas de los mensajes que está recibiendo, mostrando su indignación por una situación que nada tiene que ver con él.

"Vivimos una sociedad que cada vez más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia, parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto y la empatía deberían estar por encima de todo", ha reflexionado, denunciando especialmente el componente racista de algunos de esos mensajes y el clima de intolerancia que, a su juicio, se está extendiendo.

El defensa también ha reivindicado el papel que debe desempeñar el deporte en una situación como esta. En lugar de convertirse en un espacio para alimentar enfrentamientos, considera que el fútbol debe servir para acercar a las personas. Por eso ha insistido en que "debe unir, no dividir", antes de dejar claro que el odio, el acoso y la discriminación "no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida".

Su denuncia llega en un momento especialmente delicado para el fútbol español, conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel. En medio de esa tristeza, Michel Owono también ha querido dedicar unas palabras a los familiares y allegados del jugador del Tenerife, dejando al margen los ataques que está sufriendo para expresar su solidaridad con los afectados por la tragedia. "Mis condolencias a la familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos", ha concluido.