Shock en Tenerife: De Miguel cae desplomado y sufre parada cardiorrespiratoria, lágrimas en el césped, gritos de 'asesino, asesino'...

El delantero del Tenerife sufrió una dura entrada de Owono (Andorra), que trataba de llegar al balón para cortar un contragolpe, y quedó insconsciente en el terreno de juego

Brutal desenlace el que ha tenido el partido entre el Tenerife y el Andorra, que el árbitro ha dado por concluido, con 2-2 en el marcador, después de que una salida a la desesperada del meta visitante Owono acabara con el delantero local Jesús de Miguel inconsciente y teniendo que ser trasladado de urgencia al hospital.

Todo ocurrió en la prolongación, cuando un despeje del Tenerife permitió a De Miguel encarar la portería contraria. Owono se adelantó y cometió falta, por lo que vio la roja.

Pero la entrada fue tan fuerte que dejó inconsciente al rival en el césped. La imagen en el campo fue dantesca, jugadores llorando y rezando mientras sacaban a su compañero rápidamente, los aficionados increpando a Owono al grito de 'asesino' y todos conmocionados, incluido el meta del Andorra, que trataba de llegar antes que su rival al balón, pero no agredirle y mucho menos dejarle inconsciente.

El delantero chicharrero recibió el impacto de la rodilla de Owono en el pecho y, tras caer de rodillas, se desplomó de espaldas. Todos vieron rápidamente la gravedad de la situación.

Tras el choque, los jugadores de ambos equipos pidieron las asistencias médicas de forma rauda. La camilla sacó rápidamente al jugador, que fue introducido en una ambulancia, donde recibió los primeros auxilios antes de salir hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

De Miguel respira por sí mismo

Según informa Diario de Avisos de Tenerife, Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el choque, pero la rápida actuación de las asistencias en la ambulancia le han permitido que recuperase el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y, aunque está inconsciente, estaría respirando por sí mismo.

En cuanto al partido, qué rápidamente pasó a un segundo plano, el árbitro del encuentro detuvo el juego y, después de consultarlo con los capitanes, dio por suspendido el encuentro y todos los jugadores se retiraron a vestuarios.

En el momento del choque entre los dos jugadores, el resultado del partido era de empate a dos goles, después de que el Andorra lograra igualar un 2-0 en contra con dos goles en los minutos 80 y 87. Christian Gomis a los 3 minutos y Enric Gallego, de penalti al borde del descanso, habían adelantado al cuadro local. Lautaro de León y Stefan Golubovic igualaron para el cuadro del Principado. El equipo andorrano, muy adelantado, trataba de culminar la remontada cuando un balón largo en el que tenía ventaja De Miguel produjo el desenlace conocido.

Lo que dice el acta del partido

El acta del partido refleja la acción y el porqué de la tarjeta roja que vio Owono; y confirma la suspensión del choque en el minuto 96. "El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios. Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo por todas las partes", escribe el colegiado Manuel Ángel Pérez

En cuanto a la roja al meta del Andorra, expone el motivo. "Owono fue expulsado por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el campo en camilla", indica.

Parte médico del Tenerife horas después

Horas después, con algo de tranquilidad tras superar la situación crítica, el Tenerife ha emitido un comunicado oficial con el que ha actualizado la situación de De Miguel. "El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos -del club- se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades", informa el Tenerife.

La situación, por tanto, varía poco lo ofrecido en un principio, cuando se supo que habían logrado reanimar al delantero tras sufrir una parada cardiorespiratoria y que, pese a que seguía inconsciente, podía respirar por sí mismo.